Bons resultats d'una vacuna que genera anticossos en gent gran

Resposta immunològica. El primer assaig de la vacuna contra la COVID-19 produïda per la farmacèutica Moderna ha donat bons resultats en la generació d'anticossos en gent d'avançada edat. Actualment està en la tercera fase de l'assaig i preveuen tenir-ne els resultats a finals d'any.

L assaig de la primera fase de la vacuna per prevenir la infecció del SARS-CoV-2 desenvolupada pels investigadors del NIAID (Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses) i la farmacèutica estadunidenca Moderna ha demostrat que podria ser vàlida per a la gent gran.

Segons asseguren els investigadors, la vacuna experimental -anomenada ARN-m 1273- podria ser «ben tolerada» i generar una «forta resposta» immunològica en els adults d'avançada edat. Els primers estudis de la vacuna van començar el 16 de març i es va ampliar per incloure la gent gran un mes més tard. Tal com afirmen els seus investigadors, entendre com afecta la vacuna a la gent d'aquesta edat, que són els més vulnerables davant les complicacions de la covid-19, és una part «crítica» per mesurar la seguretat i eficàcia de la vacuna.

L'assaig va reclutar 40 voluntaris sans: 20 adults de 56 a 70 anys, i 20 adults de 71 anys o més. D'altra banda, deu voluntaris de cada grup d'edat van rebre una dosi menor de la vacuna (25 ug), i deu voluntaris més de cada grup d'edat van rebre una dosi més gran (100 ug). Un mes després de subministrar aquesta primera dosi, els voluntaris van rebre'n una segona de la mateixa vacuna i amb la mateixa quantitat que l'anterior vegada. Aquests voluntaris, de la mateixa manera, van anar assistint a visites clíniques durant l'estudi, per tal de poder fer el seguiment de les respostes de la vacuna i avaluar-ne la seguretat.



Bons anticossos

En línies generals, els investigadors van trobar que la vacuna en assaig va ser ben tolerada en aquest grup d'edat avançada, segons els resultats publicats en un article de la revista científica New England Journal of Medicine. Encara que alguns voluntaris van experimentar alguns efectes adversos transitoris, com febre o fatiga després de la vacunació, els investigadors van observar que altres havien tingut una bona resposta immunològica a la vacuna, ja que la sang dels voluntaris vacunats contenia «robustos» anticossos «aglutinants i neutralitzats» contra el coronavirus, comparables amb els que tenen els joves.

Després dels bons resultats obtinguts, es continuarà fent un seguiment dels voluntaris de més edat durant aproximadament un any després de la segona ronda de vacunacions per vigilar els efectes a llarg termini de la vacuna.



Tercera fase de l'estudi

El mes de juliol la vacuna de Moderna ja va entrar en la tercera i última fase de la vacuna. Aquest cop s'està provant en grups d'entre 500 i 30.000 voluntaris i s'espera que els resultats arribin a finals d'any.

La vacuna d'Oxford (Regne Unit) i la del Casino Biologics (Xina) també es troben en la tercera fase dels seus respectius assajos. La de Biofabri (Galícia) podria estar disponible a finals de la primera meitat de 2021.