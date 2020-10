La borrasca Àlex porta pluja i fort vent a tot Catalunya a partir d'aquest divendres

Aquest divendres, 2 d'octubre, arriba la borrasca Àlex, que provocarà un canvi brusc de temps. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per vent i onatge i s'espera que hi hagi precipitacions a arreu del Principat, essent especialment abundants al Pirineu.

La borrasca posa en alerta França, Anglaterra i Itàlia

Àlex és la primera de la temporada 2020-2021 i ha estat batejada per MétéoFrance. Se situarà a la Bretanya francesa i donarà lloc a un temporal de vent i mar, amb precipitacions importants entre divendres i diumenge, sobretot a l'oest de França, el sud d'Anglaterra, el nord d'Itàlia i, amb menys intensitat, algunes zones del nord de la península Ibèrica. De fet, a França, Anglaterra i Itàlia hi ha activats avisos per vent, tempestes intenses i onatge de nivell taronja i fins i tot vermell. En alguns punts es podran enregistrar ratxes de més de 120 km/h.

Com afectarà l'Àlex a Catalunya?

Divendres al migdia es formarà una baixa secundària al sud-est de França que s'estendrà fins al nord-est de Catalunya i farà que s'hi assoleixi un mínim relatiu de pressió d'uns 990 hPa. Aquesta situació donarà lloc a vent de component sud i oest fort arreu i una notable alteració marítima. A més, un sistema frontal portarà precipitació general, que al vessant sud del Pirineu Occidental podrà ser molt abundant (més de 50 mm en 24 hores).

Dissabte es mantindrà el vent i l'onatge, tot i que afluixarà lleugerament, i la precipitació es restringirà al Pirineu, sobretot al vessant nord.

A banda, la depressió afavorirà una notable baixada de la temperatura en general, així com una davallada de la cota neu al Pirineu, on, en tot l'episodi, es podran acumular al voltant de 30 cm per sobre dels 2.400 metres.