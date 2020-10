Un brot a l'hospital de Palamós afecta onze pacients i un professional sanitari

Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) van informar ahir d'un brot de coronavirus a l'hospital de Palamós. Concretament, s'ha detectat a la planta d'hospitalització del Servei de Cirurgia i afecta onze pacients, cinc d'ells asimptomàtics, i la resta amb simptomatologia lleu. No hi ha cap pacient greu ni tampoc cap defunció relacionada amb el brot.

D'altra banda, segons van explicar fonts dels SSIBE a aquest diari, el primer cas de coronavirus es va diagnosticar el 19 de setembre. Aquesta persona va ingressar per sotmetre's a una operació i abans de la intervenció se li va fer la prova PCR, tal com estableix el protocol, que va sortir negativa. Es desconeix, doncs, com es va poder contagiar un cop a dins l'hospital. Fonts dels SSIBE van explicar que l'origen no ha de ser un sol factor, sinó que en podrien ser varis: un possible acompanyant infectat o el mateix sanitari que va donar positiu a una de les PCR fetes posteriorment. De totes maneres, professionals epidemiològics del centre ho estan estudiant.

Després del primer cas detectat, es van infectar nou pacients més que estaven hospitalitzats a l'ala dreta de la tercera planta. Quatre d'ells ja van rebre l'alta –després d'haver-se recuperat de les respectives intervencions– i han acabat de passar l'aïllament al seu domicili. Els set restants continuen ingressats però se'ls va traslladar a la planta d'aïllament. El motiu d'hospitalització, però, no és el coronavirus, sinó que encara s'estan recuperant d'alguna operació.



Un positiu de setanta proves PCR

No va ser fins ahir que els SSIBE van fer públic el brot, dotze dies després que es detectés el primer cas. Des de llavors, l'hospital de Palamós ha fet els estudis de contactes dels casos positius i ha aplicat un protocol per frenar la cadena de contagis. D'entrada, ha fet un cribratge a tots els professionals que treballen en aquesta planta. S'han dut a terme setanta PCR, i una d'elles ha donat positiu. Es tracta d'un professional sanitari, que és asimptomàtic. Es preveu repetir aquest cribratge d'aquí a una setmana. A més, també s'han fet proves PCR a tots els pacients que hi ha ingressats en aquesta planta. En aquest cas, totes les proves han donat negatiu.

Paral·lelament, l'hospital ha tancat l'ala dreta de la tercera planta per poder fer una neteja a fons de la zona i una desinfecció amb làmpada ultraviolada. A més, temporalment s'han prohibit les visites de familiars i acompanyants per a tots els pacients que hi ha ingressats a la planta –s'han substituït per sistemes de comunicació a distància. A la resta de l'hospital es permet que hi hagi un acompanyant en horari definit.

«Des de l'hospital s'està fent un seguiment acurat dels casos positius i dels contactes», informen des dels SSIBE. «També s'està vigilant de prop l'evolució de totes les persones, pacients i professionals, per tal de poder aplicar les mesures pertinents en cada moment»,

Independentment del brot, actualment hi ha nou pacients ingressats per coronavirus.



Millora a la ciutat de Girona

D'altra banda, les dades epidemiològiques a la ciutat de Girona segueixen millorant i s'allunyen dels indicadors «greus» establerts pel govern espanyol per a intervenir si fos necessari. La taxa de positius per cada 100.000 habitants dels darrers catorze dies és de 398,35, lluny dels 500 fixats pel ministeri. A més, el percentatge de positius de les proves PCR va baixar d'11 i se situa en 10,8%. Aquest és l'únic paràmetre de risc, ja que el llindar segons el Govern espanyol és del 10%.

D'altra banda, l'ocupació de les UCIs es calcula en el global de Catalunya, que està per sota del 35%.

Ahir el risc de rebrot també va baixar a la ciutat de Girona i es va situar en 398,83, gairebé 35 punts menys en un dia. Se situa així per sota del de la setmana del 14 de setembre, quan va ser de 406,30. La velocitat de propagació del virus baixa nou centèsimes i està en 1 mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 193,92 per cada 100.000 habitants en els darrers set dies.

