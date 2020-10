Catalunya suma 1.605 casos i 26 morts i Salut Pública admet una «estabilitat tensa»

Ahir Salut va declarar 1.442 nous positius confirmats per PCR. La xifra total s'eleva a 140.289, i amb totes les proves arriba fins a 165.412 –1.605 més declarats des de dimecres. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.368 persones per coronavirus a Catalunya, 26 més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en dues persones i ara són 800, dels quals 148 estan a l'UCI, vuit més que el darrer balanç.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts. Entre el 14 i el 20 de setembre aquest indicador estava en 218,23, però actualment –setmana del 21 al 27 de setembre– se situa en 156,44, uns dos punts més. Per sobre de 100, es considera que el risc és alt.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), puja una centèsima, de 0,9 a 0,91. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Durant la setmana del 14 al 20 de setembre va ser d'1,25.

«Estabilitat tensa»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar que la situació epidemiològica a Catalunya és d'una «estabilitat tensa». Va destacar que en els darrers quatre dies s'ha notat un «petit descens de contagis» però que cal que passin més dies per poder treure conclusions d'aquestes dades. El coordinador de la unitat de seguiment de la COVID-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va anar més enllà i va qualificar la situació d'una «estabilitat perillosa» perquè «mil casos diaris no és poca cosa». «No és una estabilitat d'estar tranquils sinó d'estar atents», va reblar. Argimon va reclamar una gestió «comunitària» i amb «solidaritat» de la pandèmia que rebaixi la pressió a l'atenció primària i als hospitals. Argimon va dir que les PCR es fan «per prendre després decisions i si són decisions com la quarantena o l'aïllament, doncs s'han de complir».

A més, el Departament de Salut ha comprat un milió de tests d'antígens, la meitat dels quals estan ja en magatzems preparats per ser distribuïts. Segons va explicar el secretari de Salut Pública en roda de premsa, estan a l'espera que el CatSalut doni llum verda i indiqui «on i com» es distribueixen. Quan es comencin a distribuir arribarà l'altre mig milió de tests comprats. Les condicions d'ús, va dir Argimon, depenen del CatSalut, que està acabant de fer una sèrie de recomanacions que no diferiran gaire de les fetes pel ministeri de Sanitat.

Aquest tipus de proves serviran perquè el coronavirus es pugui detectar més ràpid.

