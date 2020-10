El laboratori de l'ICS Girona processarà 2.000 proves PCR al dia, el doble que fins ara

El Laboratori Clínic Territorial de l'ICS Girona duplicarà el nombre de proves PCR analitzades cada dia, arribant a les 2.000. Això es deu a la incorporació d'una nova màquina aquest setembre al laboratori i a la substitució d'un aparell per un altre de més capacitat. A més de multiplicar la seva rapidesa i la capacitat de treball, un d'aquests nous aparells instal·lats permet una càrrega continuada de mostres, de manera que no cal esperar que s'acabin els cicles de processament per poder afegir-hi noves mostres. A part de les noves màquines, el laboratori situat al parc hospitalari Martí i Julià de Salt ha ampliat el nombre de tècnics que hi treballen i les instal·lacions estan operatives les 24 hores del dia.

Aquest laboratori processa les mostres de tota la Regió Sanitària de Girona i en les últimes setmanes també se n'ha encarregat d'analitzar les 6.000 mostres que han arribat dels cribratges massius de Salt, Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i Girona.

Quan al mes de febrer va començar l'onada de casos de Covid-19 el Laboratori Clínic tenia capacitat per analitzar 150 mostres al dia. El trasllat de gran part del processament analític a les instal·lacions de la multinacional farmacèutica veterinària Hipra al mes de març va permetre augmentar la capacitat de processament, fins a les 400 mostres al dia. Durant els mesos posteriors el Laboratori Clínic es va anar proveint de nova maquinària.