La marxa dels CDRs a Girona acaba amb enfrontaments amb la policia i contenidors cremats

La manifestació convocada ahir al vespre pels CDRs a Girona, que va començar a dos quarts de vuit del vespre davant l'edifici de la Generalitat, va derivar a última hora de la nit en la crema de contenidors i llançament de pirotècnia contra la policia que protegia la Subdelegació del Govern. Els disturbis van acabar amb un detingut per desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat.

La manifestació va començar amb la lectura d'un manifest que recordava els successos de fa tres anys amb el referèndum prohibit pels tribunals i incloïa crítiques a la Generalitat. De fet, la porta principal de l'edifici d'aquesta institució es va empaperar amb cartells en els quals apareixia la paraula «decència». Al matí, les seus dels partits independentistes havien aparegut amb els mateixos papers, per reclamar als partits que facin efectiu el mandat de l'1 d'octubre.

Després de la lectura del manifest davant de la Generalitat, els participants van començar un recorregut pels carrers de Girona que els va portar fins a la Guàrdia Civil, Emili Grahit i el carrer de Barcelona, des d'on van dirigir-se a la Subdelegació del Govern, que estava ben protegida per un cordó policial. Al llarg de tot el traçat, els participants van mostrar pancartes i crits reivindicatius. Cap a les nou de la nit, els organitzadors van posar fi oficialment a la protesta a través de les xarxes socials, però alguns participants van decidir mantenir-la i la van traslladar fins a les rodalies dels jutjats. Finalment, els participants en la protestes es van dirigir a la Subdelegació del Govern, protegida per policia, a la qual van llançar objectes i pirotècnia. Allà van formar una barricada i van cremar els primers contenidors, però després van continuar per la cèntrica Gran Via de Jaume I fins a arribar a la zona dels jutjats gironins.