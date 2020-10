Pere Aragonès fa una crida a convèncer els «independentistes de demà»

El vicepresident amb funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir que l'independentisme ha de ser «exemple d'igualtat d'oportunitats», i va considerar que ha de deixar de «parlar amb si mateix» per dirigir-se al conjunt de la ciutadania. Només d'aquesta manera, va dir, s'aconseguirà convèncer «aquells que potser no són independentistes de sentiment, però que seran els independentistes de demà». Aragonès ho va explicar durant la presentació del llibre Tornarem a vèncer, ahir a l'auditori de la Mercè de Girona, que va comptar amb la participació de Marta Rovira a través de videoconferència. Rovira va considerar que l'independentisme ha de tenir «una majoria claríssima a les urnes», així com «moltes persones més al carrer», buscant aquells espais i entitats amb qui es comparteixen lluites.