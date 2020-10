Pugen a 1.247 els grups escolars confinats per un positiu

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.247, 46 més que els declarats dimarts, segons les dades actualitzades pel Departament d'Educació d'ahir, a través de l'aplicació Traçacovid. En total, als centres educatius es van detectar 2.781 positius, 233 més que en el darrer balanç. D'aquests, 2.480 entre alumnat, 284 entre docents i personal d'administració i serveis i 17 entre personal extern.

Pel que fa als confinats, ahir n'hi havia un total de 29.195, 27.285 eren alumnes, 1.638 docents i personal d'administració i 272 personal extern. Els confinats van pujar en 1.287.

Ahir es va notificar el tancament d'un altre centre escolar a Lleida. Es tracta de la llar d'infants Picarol de Vilagrasa (Urgell), que se suma a les de l'Hospitalet de Llobregat i Almenar del dimecres. En percentatge, les escoles tancades signifiquen el 0,06% del total de 5.137 centres educatius catalans i estan totalment confinats en haver-se detectat més de dos casos positius a la mateixa escola, i per indicació de les autoritats epidemiològiques.

Malgrat que a Catalunya altres centres educatius compten amb més de dos grups confinats, les autoritats epidemiològiques no han considerat necessari el seu tancament total. Els grups estables de convivència en quarantena després d'haver detectat almenys un cas positiu de covid-19 són avui 1.247 dels 72.000 grups creats per a aquest curs escolar, el que significa que el 1,7% dels grups estava ahir en quarantena.



Firmes contra la mascareta

Segueixen les queixes per l'ús obligatori de les mascaretes als centres educatius. L'associació Tercer Grup, creada fa tres setmanes i formada per 4.000 persones, va anunciar ahir la presentació d'un recurs de reposició i va portar 5.340 signatures al Departament d'Educació per reclamar que l'ús de la mascareta als centres educatius deixi de ser obligatori. «Intentem no entrar en temes de salut física, sinó que reclamem veure la salut des d'una perspectiva holística, ens centrem en els efectes emocionals i psicosocials negatius que pot causar l'ús perllongat i continu de la mascareta», va explicar la presidenta de l'entitat, Raquel Guimerà.

Guimerà va recordar que abans de l'inici de curs el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va dir que l'obligatorietat de la mascareta seria durant les primeres dues setmanes de curs, i aquest termini ja ha acabat. Sobre l'efectivitat o no del seu ús per prevenir els contagis de la covid-19, l'entitat no es posiciona, sí, però, que justifica que «dificulten» les relacions i la comunicació dels infants.