Puigdemont: «L'1-O va començar la confrontació intel·ligent» amb l'Estat»

Cornellà del Terri va acollir ahir els actes de commemoració del tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre amb la presència de l'expresident de la Generalitat recentment inhabilitat, Quim Torra, acompanyat de la plana major de Junts per Catalunya. Més d'un centenar de persones es van aplegar davant de l'ajuntament per reafirmar «l'esperit democràtic» del primer d'octubre. Entre els assistents hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, consellers i diputats de JxCat i els alcaldes del Pla de l'Estany de la mateixa formació. L'acte es va iniciar amb l'arribada de l'urna on Puigdemont va dipositar el seu vot i que el poble guarda com un tresor.

Torra va desgranar com va passar aquella jornada donant suport al seu col·legi electoral. L'expresident va assegurar que «ara tenim una oportunitat magnífica, amb les properes eleccions, de realment fer que el mandat de l'1 d'octubre continuï vigent, i només és possible si guanyem de manera incontestable superant el 50% dels vots». Torra va reclamar: «Hi ha una cosa tan senzilla com sortir en nom de l'Estat i del Govern espanyol i demanar perdó pel que va passar el primer d'octubre, i no ho hem escoltat mai». «Tenim el millor Govern progressista de la història, doncs que surtin i demanin perdó», va demanar.

Emotiva i intensa va ser la intervenció de Madrenas, que va explicar com va viure la jornada de l'1 d'octubre a Girona, relatant els moments d'especial duresa d'aquell dia, com les intervencions policials del col·legi Verd de Girona, recordant que «les llàgrimes que a primera hora eren de ràbia i por, al final del dia eren unes llàgrimes d'alegria, de victòria i d'emoció».

L'expresident Carles Puigdemont, que va intervenir per videoconferència des de Waterloo, va destacar que, per a ell, l'1 d'octubre i concretament a Cornellà del Terri va començar la confrontació intel·ligent i el «no surrender», «perquè la mobilització de 2.300.000 persones per tirar endavant el referèndum i davant de tot un estat en contra, amb tot el poder de la força, i que tenia totes les de guanyar, va perdre».

Puigdemont va recordar que «davant del fet que a Sant Julià de Ramis hi va haver un desplegament policial brutal i salvatge per impedir que jo votés, amb aquell helicòpter que sobrevolava casa meva i la persecució dels nostres cotxes, vam decidir que la porta per poder-nos expressar i poder aconseguir l'acte de votar, es podia fer a Cornellà, a pocs quilòmetres d'on tenim la casa i aquí a Cornellà vam descobrir que el no surrender ens acompanyaria per sempre».

Al vespre, a Cornellà mateix es va celebrar un altre acte que va comptar amb la presència del senador Jami Matamala i l'esposa de Puigdemont, Marcela Topor.