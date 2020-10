Recobriment desmuntable per a la plaça del Mig d'Olot

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot, d'ahir, va aprovar la memòria valorada per l'aplicació d'un paviment desmuntable a la plaça del Mig. Segons va explicar el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, instal·laran el recobriment a finals d'octubre i el trauran a la primavera «quan estiguem segurs que no hi haurà glaçades». Sellabona va explicar que han optat per un recobriment desmuntable perquè no han trobat cap solució estable que garanteixi evitar relliscades.

Va explicar que es tracta d'un recobriment similar al que van posar l'hivern passat quan va tenir lloc la crisi de les relliscades a la plaça del Mig. Aquesta vegada, en comptes de 150 metres quadrats de goma antilliscant, en posaran 250 i a més posaran 100 metres quadrats de gespa artificial.

A més, hi haurà elements estètics de jardineria i una nova estructura metàl·lica que ha de millorar la subjecció de la instal·lació. Segons va explicar el regidor, el preu del recobriment és de 10.500 euros i l'avantatge és que el podran fer servir els anys vinents.

La reforma que va suposar l'estat actual de la plaça del Mig d'Olot es va posar en servei el setembre del 2018. Des d'un primer moment, el problema varen ser les relliscades provocades per les glaçades en una superfície que fa pendent per superar el decalatge entre el carrer Sant Esteve i el carrer Antoni Llopis. La primera solució va ser la instal·lació d'una gran catifa que absorbia les humitats i la segona, un paviment antilliscant similar al que fan servir les estacions d'esquí.

La reforma i reurbanització de la plaça del Mig va acabar l'octubre del 2018, poc temps després de la posada en servei del Firal en el seu aspecte actual. Van posar-hi bancs, una il·luminació i van solucionar els problemes d'humitats que anava a la part inferior. Després van venir les relliscades que ja s'han solucionat.