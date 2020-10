La Regió Sanitària de Girona torna a superar el centenar de casos en un dia

La Regió Sanitària de Girona va tornar a superar ahir el centenar de casos després que dimecres només se'n notifiquessin catorze. D'aquests, 142 s'han detectat per PCR, això vol dir que són casos recents. En total, la xifra de positius ja puja a 14.223 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 865 persones, les mateixes que en el balanç anterior. El risc de rebrot va baixar uns vuit punts i està en 184,72, mentre que la setmana del 14 de setembre va ser de 203,53. La velocitat de contagi va baixar i se situa per sota de l'1 (0,97), i la taxa de confirmats per PCR del 21 al 27 de setembre és de 93,91 per cada 100.000 habitants. També es va produir una forta davallada de pacients ingressats. Ahir n'hi havia 79, vuit menys, i d'aquests n'hi ha 21 a l'UCI, els mateixos. Quant a hospitals comarcals, a Blanes hi ha sis ingressats. Des de dilluns s'han registrat cinc altes i un ingrés. A l'hospital de Calella, que també forma part de la Regió Sanitària de Girona, hi ha vuit persones ingressades i al sociosanitari, 15.

A Salt, municipi que també allarga les restriccions, el risc de rebrot disminueix 32 punts, fins a 638,5. La velocitat del contagi està en 0,93 i la taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 341,86.

Pròrroga oficial de restriccions

Ahir, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar la pròrroga de les restriccions a Girona i Salt per contenir els brots de coronavirus durant quinze dies més. És per això que l'Ajuntament de Girona mantindrà quinze dies més les noves mesures que es van implementar el 16 de setembre per frenar la propagació de la COVID-19 a la ciutat. «Les mesures que hem pres estan donant resultats per anar reconduint la situació, però encara tenim camí per córrer per rebaixar els indicadors, i hem de mantenir el semàfor vermell que vam engegar fa quinze dies. És imprescindible treballar per la recuperació econòmica i social de la ciutat», va dir l'alcaldessa Marta Madrenas.