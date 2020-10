Òvuls sans en dones amb coronavirus

? Els òvuls de les dones infectades de covid-19 no contenen el virus, segons ha revelat un estudi liderat per la directora científica del centre de reproducció assistida Eugin de Barcelona, Rita Vassena. La investigació, que publica la revista científica Human Reproduction, ha analitzat un total de 16 òvuls de dues dones asimptomàtiques que es van sotmetre a estimulació ovàrica controlada i van donar positiu a la infecció per SARS-COV-2 per PCR el dia de l'extracció dels ovòcits. Després d'analitzar els ovòcits, els investigadors van veure que no es donava una infecció vertical mare-fetus a través dels òvuls.

Per fer l'estudi, els investigadors han emprat una tècnica innovadora que permet detectar la càrrega viral en estructures biològiques tan petites com un òvul. En concret, no estava clar si el virus podia infectar els gàmetes humans i si els ovòcits fertilitzats de dones que alberguen el virus podien infectar l'embrió en desenvolupament. Segons la directora científica d'Eugin, aquesta nova troballa científica obre la porta a poder donar continuïtat als tractaments de fecundació in vitro tot i situacions de pandèmia com l'actual, i donar així resposta a les pacients de tot el món que es decanten per l'ús d'aquesta tècnica per tenir fills.