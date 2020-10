La Fundació la Caixa ha mostrat el seu suport, a través de CaixaBank, al Patronat de la Politècnica de Girona per consolidar els Premis Talent, que reconeixen i premien els futurs estudiants de la politècnica amb el pagament dels costos del primer any de matrícula. Per això, el Patronat ha rebut una col·laboració de la Fundació la Caixa de 25.000 euros, canalitzada a través de l'Acció Social de Caixabank.