Les causes de violència masclista cauen un 15% a Girona durant el confinament

Els casos judicials de violència masclista van disminuir un 15% durant el segon trimestre a la província de Girona en comparació amb els primers mesos de l'any. Els jutjats gironins van ingressar un total de 727 assumptes relacionats amb delictes de violència contra la dona, inclosos civils i penals, davant els 855 rebuts entre el gener i el març segons l'última estadística difosa ahir pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). I és que la paràlisi judicial derivada de la pandèmia sanitària i l'estat d'alarma no va afectar l'activitat d'aquest àmbit als jutjats de guàrdia, i es van seguir tramitant causes amb detingut així com concedint ordres de protecció i mesures cautelars.

Aquesta mesura es va incloure al Real Decret del 14 de març on es va declarar l'estat d'alarma i amb el qual es pretenia protegir les víctimes que havien de conviure forçosament durant tot el dia al domicili amb el seu maltractador.

El segon trimestre de l'any ha estat negre a la demarcació gironina, ja que estat marcat per l'assassinat d'una dona a l'Escala presumptament a mans del seu home, que després es va suïcidar, el passat 27 de maig a la matinada.

De les més de 700 causes ingressades als jutjats gironins derivades de l'àmbit de la violència contra la dona, gran part del gruix de delictes imputats correspon a lesions i maltractament lleu, concretament 343, tot i que més d'una quarantena restant són per maltractament físic, psíquic o humiliació. A més, 50 són per trencament de condemna.

Durant aquest mateix període els jutjats van resoldre 375 assumptes, mentre que van quedar pendents 1.133 causes més en acabar el trimestre, un 37% més que els primers mesos de l'any.

Les dades comparades entre els dos primers trimestres de l'any indiquen que els delictes per maltractaments lleus han augmentat un 19%. Per contra, els jutjats han atorgat 92 ordres de protecció i altres mesures de vigilància al maltractador sol·licitades per les víctimes, un 27% menys que en el primer trimestre. De les ordres de protecció concedides, 46 es van donar a dones amb nacionalitat espanyola i majors d'edat, mentre que les 46 restants les van demanar dones estrangeres majors d'edat. Cap menor d'edat va sol·licitar mesures de protecció.

Durant el segon trimestre de 2020 han anat a judici nou homes per delictes de violència masclista. En el 89% dels casos s'ha produït una condemna.

L'estadística del CGPJ també permet veure les dades dels jutjats Penals, que en el cas de Girona van ingressar durant el segon trimestre un total de 55 assumptes de violència masclista. Se'n van resoldre 75, però val destacar que en van deixar pendents 476 en acabar el trimestre.

Pel que fa al parentesc entre el maltractador i la víctima, el percentatge més elevat de les denúncies, el 39,78%, les van interposar dones que havien tingut una relació afectiva en el passat amb el denunciant, mentre que un 31% tenien una relació en el moment dels fets.

En el 18% dels casos, la relació entre el denunciant i la víctima era matrimonial, i un 9,7% estaven divorciats.