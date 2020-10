Exploren una nova connexió de l'aeroport de Girona amb Gàmbia

El cònsol de la República de Gàmbia a Girona, Kabuneh Sakoli Kanteh, s'ha reunit amb el director de l'aeroport de la Costa Brava, Vicent Pallarès, per explorar la possibilitat d'impulsar una ruta aèria directa que connecti les instal·lacions de Vilobí d'Onyar amb la capital del país africà, Banjul.

Segons informa Aena, a la província de Girona hi ha més de 16.000 residents d'origen gambià i és el territori d'Espanya amb més representació de ciutadans d'aquesta nacionalitat des dels anys 60.

Més de 32.000 passatgers van volar de Catalunya a Gàmbia el 2019, 21.000 dels quals de forma directa, i es van detectar més de 45.000 recerques a internet d'enllaços entre els dos destins. Des del tancament de fronteres internacionals per les restriccions de mobilitat per frenar la propagació del coronavirus, el consolat gambià ha promogut la programació de sis vols de repatriació, que van ser operats per Vueling i Air Europa a Barcelona. Amb això, 1.212 persones van poder tornar a casa seva i als seus llocs de treball, tant a Gàmbia com a Catalunya.

Ara, Kabuneh Sakoli Kanteh ha manifestat que el seu país està «obert i preparat per a la implantació de polítiques que impulsin rutes directes que incentivin la inversió de la seva diàspora» i que fomentin el desenvolupament de país.



Oportunitats socioeconòmiques

L'obertura d'aquesta connexió entre Girona i Banjul es planteja amb la voluntat de millorar la proximitat de tots dos territoris, no només per consolidar el flux de la comunitat gambiana, sinó per generar oportunitats socioeconòmiques en l'àmbit de la mobilitat de treballadors i empreses i en el del turisme.