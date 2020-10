La línia de tren RG1: sis mesos sense funcionar arran de la pandèmia

«Durant el període de reducció aquesta línia no prestarà servei. Disposen dels trens de les línies R11 i R1». Aquest és el missatge que el compte oficial de la línia ferroviària RG1 (la que va des de l'Hospitalet fins a Figueres i Portbou passant per Mataró) a Twitter repeteix des del passat mes de març, amb l'inici de l'estat d'alarma, quan, a més de l'RG1, també es van suspendre la circulació de l'R7 (que arriba fins a la UAB) i l'RT11, entre Tarragona i Vila-seca. Des de llavors, en cap moment s'ha establert una data de recuperació del servei.

L'argument de Rodalies Catalunya per no recuperar el servei és que l'RG1 comparteix recorregut amb dues línies més, l'R1 (que va des de Molins de Rei fins a Maçanet-Massanes passant per Mataró) i l'R-11 (que uneix Barcelona i Portbou passant per Granollers). Però malgrat això, hi ha usuaris que s'han queixat a les xarxes socials de Rodalies de la desaparició d'aquest servei i, sobretot, del fet de no saber quan ni com es tornarà a recuperar: «Què és el període de reducció i per quin motiu desapareix la RG1 reduint el 50% l'oferta de trens de rodalies de Girona? Gràcies», demanava un usuari el passat 28 de setembre. La resposta de Rodalies no era massa aclaridora: «Bon dia, les línies RG1 i RT1 continuen sense prestar servei, ja que els clients ja disposen d'altres serveis amb les que comparteixen recorregut. Anirem ampliant informació quan disposem d'aquesta pels canals habituals».

Aquests arguments, però, no van deixar convençut l'usuari, que va insistir: «Sí, sóc habitual de la R11, que com bé dieu comparteix recorregut amb l'RG1. La meva pregunta és, però, per quin motiu s'ha eliminat l'RG1, reduint la freqüència pas d'aquest recorregut al 50%». I afegia: «Us faig aquesta pregunta, principalment, perquè: 1) ara la freqüència de pas és d'entre 1,5 i 2 hores, dificultant l'ús del transport públic per al dia a dia; i 2) els trens van molt plens i això suposa un risc ara que estem en emergència sanitària per la covid-19». A partir d'aquí, ja no hi va haver cap més resposta per part de Rodalies.

De moment, doncs, encara no hi ha data de recuperació de la RG1, una línia que, precisament, un informe de la Generalitat de l'any 2016 estudiava suprimir. La proposta considerava que el corredor per Sant Celoni era el que més actuava com a eix vertebrador del territori, en detriment del corredor de Mataró. És per això que el document suggeria «la supressió de la relació directa Girona-Barcelona per la costa, més coneguda com a RG1» i, en el seu lloc, proposava «un muntatge amb la correspondència sistemàtica horària a Maçanet-Massanes». Segons aquest estudi, d'aquesta manera es podria millorar l'oferta de la R1, crear noves relacions entre el Maresme i localitats com Gualba, Riells i Hostalric gràcies als transbordaments a Maçanet-Massanes evitar retards.

Malgrat aquest informe, des del 2016 fins a principis d'aquest 2020, la línia va continuar funcionant amb normalitat. Tanmateix, l'any ja va començar amb mal peu, ja que al gener, el temporal Gloria va destrossar el pont ferroviari que uneix Malgrat de Mar i Blanes. Ja des del primer moment es va veure clar que les obres durarien mesos, de manera que es va establir un servei alternatiu en autobús, que encara funciona en el cas de l'R1. En el cas de l'RG1, aquest servei també va funcionar fins que, arran de l'estat d'alarma, Rodalies va decidir suprimir la línia fins a nou avís. Un moment que, a hores d'ara, no arriba ni té una previsió clara de quan arribarà.