Sant Joan les Fonts deixarà les barbacoes tancades amb clau per evitar bretolades

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha decidit mantenir les barbacoes, però tancades amb clau. Durant l'últim any, es trobaven amb les portes i les aixetes arrencades i les parets pintades. La Brigada reparava els desperfectes, però al cap de poc ho tornaven a trobar tot arrencat. L'Ajuntament es va plantejar la possibilitat de treure les barbacoes, però abans van decidir fer una consulta als veïns.

Per fer-la van fer servir la revista municipal El Soroll de les Fonts del mes de juny. Aquesta revista arriba dues vegades a l'any a tots els domicilis. Al final d'una pàgina van posar un retallable marcat amb un codi QR. Al costat dret del retallable hi havia una explicació referent a les barbacoes: «Aquests espais es van concebre per donar un servei més als nostres vilatans, però aquesta voluntat s'ha convertit en un problema per l'incivisme».

Van demanar si volien que l'Ajuntament tornés a fer una inversió en reparació de barbacoes i deixar-les obertes, tancar-les amb panys i portes i controlar l'ús i llogar-les o suprimir-les.

Els veïns van tenir temps fins al 30 d'agost per fer arribar les respostes. Cent-trenta-sis veïns van votar realitzar un tancament amb panys i portes, trenta-quatre van votar per suprimir-les i tres van apostar per tornar a fer la inversió i deixar les portes obertes.

Les barbacoes estan situades al prat de la zona de Castanyer camí cap a la Planella i a la zona del passeig d'Ydes, darrere del poliesportiu. Són molt utilitzades pels veïns en caps de setmana i també pels caravanistes, que tenen una barbacoa i un prat ampli proveït de jocs prop de l'aparcament. Ara, hauran de demanar les claus a l'Ajuntament.

La barbacoa de Castanyer consta d'un bloc de quatre barbacoes a la part de davant i uns lavabos a la de darrere. Està voltada d'arbres i equipada amb quatre taules i bancs.

La de darrere el poliesportiu consta de tres taules i un cobert amb quatre barbacoes. El cobert també està equipat amb banys i piques.

Són espais verds situats entre el nucli urbà i la muntanya, cosa que facilita que siguin lloc de sortida de múltiples rutes.La barbacoa de Castanyer Uciperet cathedras.

