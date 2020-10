Se sumen 20 grups escolars confinats per un positiu de coronavirus

Augmenta a 1.267 el nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19, 20 més que els declarats dijous, segons les dades actualitzades d'ahir del Departament d'Educació. En total, als centres educatius es van detectar 3.157 positius, 376 més que en el darrer balanç. D'aquests, 2.809 entre alumnat, 329 entre docents i personal d'administració i serveis i 19 personal extern.

Pel que fa als confinats, n'hi ha un total de 30.128, 28.222 alumnes, 1.640 docents i personal d'administració i 266 personal extern. Les persones en quarantena han pujat en 933. D'altra banda, la llar d'infants Bambarol d'Almenar (Segrià) ha reobert i queden dos centres tancats a Catalunya, dues llars d'infants a Vilagrassa (Urgell) i l'Hospitalet de Llobregat.



Un inici de curs «positiu»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va fer ahir una crida a centrar el focus en la tasca pedagògica que «malgrat les dificultats» estan fent les escoles i instituts catalans i no en les mesures sanitàries. El conseller, que va valorar «positivament» l'inici de curs, va deixar clar que els confinaments per casos positius de covid-19 seran una constant i que, «superat el repte» d'obrir els centres, el que cal és garantir que puguin fer de la millor manera possible la seva feina «habitual» que és formar als alumnes. «Les mesures sanitàries no són el més important del curs, sinó que gràcies a elles el curs pot funcionar», va insistir.

Malgrat el degoteig de casos positius que obliguen a confinar grups, Bargalló va destacar que algunes dades conviden a l'optimisme. Va posar en valor que segons dades facilitades per la cap del servei de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, el nombre de positius de nois i noies en aquest centre sanitari ha passat del 2,5% abans de l'inici del curs, a l'1,4 entre el 24 i el 30, un cop començat.