Tres quartes parts dels llits de les UCIs catalanes ja tenen pacients greus

El sistema sanitari de Catalunya afronta el seu primer hivern de pandèmia per la COVID-19 amb uns 200 llits estables d'UCI lliures, segons les dades del Departament de Salut.

Actualment, els malalts amb coronavirus que ocupen llits d'UCI ascendeixen a 157, segons les dades de la pàgina dadescovid.cat, mentre que 500 més estan plens de pacients greus amb altres patologies, d'un total de 875 llits de crítics existents a tots els hospitals catalans. Així doncs, segons les dades facilitades pel director de CatSalut, Adrià Comella, en roda de premsa a Barcelona en queden poc més de 200 (24,5%) per afrontar l'hivern, que ja sol ser complicat quan arriba la grip estacional.

Aquest any, a més, s'ha de sumar una possible complicació en la delicada situació de la pandèmia a Catalunya, on hi ha 786 pacients ingressats per COVID-19 als hospitals, dels quals 157 estan greus.

A part dels llits d'UCI estables, el sistema sanitari pot respondre com ja ho va fer al març i abril passats i aconseguir fins a gairebé uns 2.000 llits de crítics en espais mai abans habilitats per a aquesta finalitat, com quiròfans i altres àrees dels hospitals catalans. Però com que la voluntat de gestors i facultatius és que no s'aturi l'activitat sanitària no-COVID, s'ha apostat per crear 490 llits d'UCI, repartits en cinc nous hospitals de Barcelona, l'àrea metropolitana sud i nord i Lleida.



Cinc hospitals polivalents nous

Aquestes nous 490 llits d'UCI que es volen posar en marxa en cinc nous hospitals polivalents, que es van presentar ahir, estaran a punt en els primers mesos del 2021 i difícilment suposaran una ajuda aquest hivern, tot i que es construiran amb un sistema ràpid d'edificació.

El cost total dels edificis és de 85 milions d'euros i les constructores preveuen acabar les obres entre desembre d'aquest any i gener del 2021. Els edificis seran polivalents, ja que l'objectiu és que en situació de pandèmia o rebrot permetin, si cal, aïllar els malalts covid i alhora en cas que sigui necessari serveixin com a suport assistencial per altres usos com ara hospitalització de dia, urgències o UCI. El sistema constructiu dels edificis serà bàsicament un sistema modular o preindustrialitzat i per tant es preveu que la durada dels edificis sigui d'uns 30 anys.

«Els edificis serviran per ampliar la capacitat hospitalària sobretot ara de llits de crítics», va explicar la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés.



Cinc hospitals polivalents nous

Catalunya va declarar 1.773 nous casos confirmats per PCR respecte a dijous, segons les dades actualitzades pel Departament de Salut. El total de positius confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 142.062 i s'eleva a 167.376 amb totes les proves –1.964 més que en el balanç d'aquest dijous. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.385 persones per coronavirus a Catalunya, disset més que el darrer balanç.

D'altra banda, segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts. Entre el 15 i el 21 de setembre aquest indicador estava en 219,01, però actualment –setmana del 22 al 28 de setembre– se situa en 159,82, tres punts més que dijous. Per sobre de 100, es considera que el risc és alt.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), puja una centèsima, de 0,91 a 0,92. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Durant la setmana del 15 al 21 de setembre va ser d'1,24.

Respecte als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.276 positius, una xifra inferior als 7.413 detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 81,78 per cada 100.000 habitants.