València Eficàcia en el rastreig

Davant les crítiques per la gestió de Madrid davant la covid-19, el president de la Generalitat de València, Ximo Puig, va fer bandera fa uns dies dels bons resultats que estava tenint la Comunitat Valenciana. La «via valenciana» podria centrar-se en la contractació més gran de rastrejadors que de cribratges aleatoris, de fet durant el mes de maig ja van contractar-ne mil, i aquesta setmana va augmentar una mica més amb la inclusió de 150 militars. Les xifres del dijous confirmaven aquesta bona resposta, amb una incidència acumulada de casos diagnosticats les últimes dues setmanes de 103,2 casos per cada 100.000 habitants, la Comunitat Valenciana ocupava la millor posició i queda molt lluny de les dades de Madrid (695,91) o Navarra (681,89). L'anunci que Bèlgica aixecava la quarantena per aquesta comunitat i la confirmació de què cap de les seves ciutats seria tancada d'acord amb els nous criteris del Ministeri de Sanitat van acabar de confirmar l'evidència.

«Fa falta temps per estudiar perquè en alguns llocs la incidència és més alta», apuntava Isaura Navarro, secretaria autonòmica de Salut Pública. «Hi ha moltes raons però també un punt d'atzar i això pot girar-se», completava Herme Vanaclocha, subdirectora general d'Epidemiologia de la Generalitat. Vanaclocha també apel·lava a la importància de no veure les PCR com «l'única cosa que hi ha en el món», «s'ha de testar però per raons concretes, no perquè sí», explicava mentre també recordava que el test pot ser negatiu en períodes d'incubació.