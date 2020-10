Un any bo i humit per als pantans, amb un trenta per cent més de pluja

L'any hidrològic 2019-2020, que va acabar aquest 30 de setembre, ha registrat un 30% més de pluja respecte a la mitjana, un balanç positiu que ha permès recarregar els embassaments i els aqüífers, alguns dels quals han aconseguit registres històrics. Segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'octubre del 2019 i els mesos de gener i abril del 2020 han estat molt humits i, en el còmput global del període, el registre de pluja ha estat de 965 litres per metre quadrat a les conques internes, una quantitat molt per sobre de la mitjana, de 753.

Els mesos d'octubre de 2019 i gener i abril de 2020 han estat especialment humits. D'una banda, per una DANA o embossament d'aire fred registrat l'octubre passat amb major incidència a les comarques de Tarragona i que va desbordar el riu Francolí. I d'una altra, el Gloria, que es va produir a finals del gener d'enguany. Aquests períodes s'han alternat amb d'altres de tendència seca.

Aquests episodis de pluges intenses, juntament amb altres llevantades com la viscuda al voltant de la diada de Sant Jordi, han provocat que els embassaments hagin tingut uns volums molt alts durant diversos mesos seguits i comptin amb volums molt superiors als que hi havia fa un any.



Embassaments gironins

Pel que fa als pantans gironins, aquests han registrat volums molt superiors als que tenien l'1 d'octubre de 2019. L'embassament de Boadella ha passat d'estar al 41% de la seva capacitat al 65%; el de Sau, del 53 % al 76%, i el de Susqueda, del 53% al 90%. Segons les dades de l'ACA, els embassaments del Ter-Llobregat es troben al 86% de mitjana.

Les precipitacions i l'any hidrològic humit també han repercutit en la recuperació de les aigües subterrànies, ja que diversos aqüífers han tingut creixements importants del seu nivell d'aigua. L'aqüífer de la Tordera ha assolit registres històrics entre els mesos d'abril i juny, situant-se, de manera sostinguda i continuada, en un nivell superior a tres metres per damunt del nivell del mar. El del Baix Llobregat, per la seva banda, ha assolit nivells propers als 12 metres sobre el nivell del mar en punts de control a Sant Vicenç dels Horts, el millor registre en els darrers 50 anys. I l'aqüífer Carme Capellades, a l'Anoia, va assolir durant el mes de maig 340 metres en alguns piezòmetres, fet que no es registrava des de 2004.

L'ACA destaca a més la «important funció» que han tingut els embassaments en aquest any hidrològic, ja que han permès laminar les avingudes i minimitzar el risc d'inundacions aigües avall. S'han alliberat, per seguretat, més de 780 hectòmetres cúbics, xifra que està molt per sobre de la capacitat total d'emmagatzemar aigües als embassaments de les conques internes, que és de 694.