Campanya per reduir els embolcalls d'un sol ús a Llagostera

L'Àrea de Medi Ambient de Llagostera ha repartit a tot el personal de les dependències municipals i de la residència Josep Baulida un portaentrepans reutilitzable. Així mateix, des de l'Ajuntament se n'ha fet arribar a les escoles per repartir-los entre l'alumnat i el professorat.

El denominat «boc'n'roll» serveix per embolicar entrepans, peces de fruita o galetes, entre d'altres aliments, i és considerat molt adient per portar a indrets com a l'escola, a la feina o per anar d'excursió. Amb l'ús d'aquest objecte reiteradament s'aconsegueix reduir d'aquesta manera la utilització d'embolcalls d'un sol ús, com papers de plata i bosses de plàstic.

S'han fet un total de 1.200 unitats de cinc colors diferents, personalitzades amb el lema «Reduir residus a Llagostera, més fàcil i més net».