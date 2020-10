Els CDRs cremen un ninot de Felip VI i dues banderes espanyoles per recordar el 3-0

Els CDRs van cremar ahir un ninot de Felip VI i una estructura feta de caixes de cartró on hi havia dues banderes espanyoles per criticar el discurs que va pronunciar el rei ara fa tres anys. L'acció es va fer a la plaça U d'Octubre de Girona, on es van concentrar una seixantena de persones. A les diferents caixes, hi havia enganxats folis amb frases que va pronunciar el rei aquell 3-O. «Trencar la unitat d'Espanya i la sobirania nacional», «deslleialtat» o «han esquerdat els principis democràtics» n'eren algunes. Els CDRs van llegir un manifest reiterant que «Catalunya no té rei» i criticant que, durant aquell discurs, Felip VI defensés la unitat de l'Estat i obviés «la brutal repressió» del dia del referèndum.

Els CDRs van tornar a sortir ahir al carrer per criticar el discurs que ara fa tres anys va pronunciar el rei. Va ser el mateix dia en què Catalunya va viure l'aturada de país i milers de persones van sortir al carrer –a Girona, fins a 60.000- per reivindicar l'1-O i protestar contra les càrregues policials. L'acció es va convocar a la plaça U d'Octubre a quarts de vuit del vespre i hi van participar una seixantena de persones. Els CDRs van col·locar una estructura feta amb caixes de cartró, on hi havia clavades dues banderes espanyoles i que tenia enganxades diferents paraules que Felip VI va pronunciar aquell dia. Entre d'altres, «conducta irresponsable» o «el meu compromís com a rei amb la unitat i la permanència d'Espanya». Al davant de l'estructura, els CDRs van posar un ninot, amb la cara de Felip VI i una corona i que duia les paraules «Visca Espanya! Visca el rei!» al pit.

Representants dels CDRs van llegir un breu manifest recordant que aquell 3 d'octubre Felip VI va defensar la unitat d'Espanya i va obviar «la brutal repressió» del dia del referèndum. «Som aquí per dir que Catalunya no té rei!», van cridar els qui s'havien concentrat a la plaça. Després, dos membres del CDRs van calar foc a l'estructura mentre els qui hi havia a la plaça aplaudien. L'acció es va acabar cap a les vuit del vespre.

Marxa de 300 cotxes



D'altra banda, una marxa amb més de 300 cotxes va recórrer ahir Catalunya per commemorar el tercer aniversari «dels fets d'octubre», en relació amb el referèndum i la posterior aturada de país. La iniciativa va ser de diverses territorials de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Els vehicles van sortir a primera hora des de quatre localitats diferents: Almacelles (Segrià), les Cases d'Alcanar (Montsià), Igualada i la Seu d'Urgell en direcció a Argelers, on estava previst un acte en el qual havia d'assistir l'exconseller Lluís Puig, però que es va haver de suspendre per les mesures de seguretat del coronavirus. Tot i això, la convocatòria va fer que, a dos quarts de dues del migdia, l'àrea de servei de la Jonquera de l'autopista AP-7 es tenyís de banderes estelades.

Posteriorment, els assistents a aquesta marxa es van afegir a la que va unir la presó de Girona amb la presó del Puig de les Basses de Figueres al vespre. Un cop a la presó figuerenca, els participants van repartir clavells.