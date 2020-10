Girona acumula 205 casos més i la taxa de rebrot es manté en 181

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 12.404 (205 més), i pugen a 14.815 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 871 persones al territori (tres més que en el balanç anterior). El risc de rebrot es manté en 181,13, mentre que la setmana del 17 de setembre va ser de 230,88. L'Rt torna a baixar i se situa en 0,90, i la taxa de confirmats per PCR del 24 al 30 de setembre és de 92,64 per cada 100.000 habitants. Hi ha 72 pacients ingressats (+1), 21 dels quals a l'UCI (+1).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot continua baixant i se situa en 332,42, 15 punts menys en un dia. Se situa així per sota del de la setmana del 17 de setembre, quan va ser de 497,88. La velocitat de propagació del virus baixa per sota de l'1 i està en 0,81, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 174,82 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot segueix amb oscil·lacions i ara puja uns 29 punts fins als 678,28. En paral·lel, l'RT puja una centèsima fins a 0,85. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 344,91.

Catalunya ha declarat 2.260 nous casos de covid-19 confirmats per PCR en les darreres 24 hores, segons les dades actualitzades pel Departament de Salut. El total de positius confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 145.863 i s'eleva a 171.474 amb totes les proves (2.426 més que en el balanç d'aquest dissabte). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.401 persones per coronavirus a Catalunya, 16 més des de l'últim balanç fa 24 hores. D'altra banda, el risc de rebrot es dispara 14 punts i se situa en 182,72. La velocitat de contagi també s'incrementa de 0,96 a 0,99, i ja frega la barrera d'1. En paral·lel, els ingressats als hospitals pugen en 29 persones i ara són 784, dels quals 162 estan a l'UCI, vuit més que fa 24 hores.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts, però amb tendència alcista. Entre el 17 i el 23 de setembre aquest indicador estava en 228,60, i actualment (setmana del 24 al 30 de setembre) se situa en 182,72, uns 14 punts més que fa 24 hores (168,40). Per sobre de 100, es considera que el risc és alt.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), puja tres centèsimes, de 0,96 a 0,99. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Durant la setmana del 17 al 23 de setembre va ser d'1,24.

En relació amb els casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 7.001 casos, una xifra inferior als 7.592 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 91,26 per cada 100.000 habitants. La setmana del 17 de setembre se situava en 98,96. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 127.656 proves PCR a tot el territori, de les quals un 5,62% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,87 anys.

Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (171.474, segons l'últim balanç), 145.863 han estat confirmats per PCR, 4.653 per epidemiologia, 4.476 són casos probables, 5.591 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.891 a través de tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic).

En les darreres hores s'han notificat 16 defuncions, deixant el total de víctimes mortals a Catalunya a 13.401. Moltes de les morts no classificades s'han pogut col·locar ara en la categoria que els correspon pel lloc on s'ha produït la mort. Així, 8.151 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris (+7), 4.191 en residències (+1), 843 en domicilis i 216 segueixen sent no classificables (+8).