Girona notifica una davallada d'ingressats per coronavirus però suma 153 casos nous

Després de dies a l'alça, en què Girona va arribar a superar la vuitantena de persones hospitalitzades per coronavirus, les darreres xifres demostren que els hospitals s'estan descongestionant de nou. Malgrat tot, les xifres són inestables, ja que des de principis de setembre es produeixen pujades i baixades irregulars d'hospitalitzats.

Ahir en total n'hi havia 71, cinc menys que divendres, i 20 a l'UCI, dos menys. Gran part dels ingressats estan a Calella, on recentment s'ha detectat un brot. Un total de disset pacients de la unitat de mitjana estada polivalent de l'hospital de Calella han donat positiu per COVID-19. La majoria dels pacients són asimptomàtics, mentre que cinc han presentat algun símptoma lleu com tos o febrícula. A més, s'ha registrat una defunció d'un pacient pal·liatiu que ha resultat positiu a la prova. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha assegurat que s'han pres «les mesures pertinents» des de la direcció i que s'estan seguint els protocols dictats pel Departament de Salut. Així, la planta de mitjana estada polivalent s'ha sectoritzat i els pacients positius estan aïllats en les seves habitacions. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha assegurat que s'està fent «un seguiment acurat» dels positius i els seus contactes. A més, s'està vigilant «de prop» l'evolució de totes les persones, pacients i professionals, per tal d'aplicar les mesures pertinents en cada moment.

D'altra banda, aquesta setmana es va donar a conèixer un altre brot a l'hospital de Palamós, que afecta onze pacients. La majoria són asimptomàtics i com que ja estaven ingressats per altres motius, no es comptabilitzen com a hospitalitzats per coronavirus. De totes maneres, el centre sanitari en té nou d'ingressats per la malaltia, independentment del brot.

A part de la situació dels hospitals, l'altra bona notícia és que no es va registrar cap nova mort. A més, el risc de rebrot va baixar uns quatre punts i està en 181,13, mentre que la setmana del 16 de setembre va ser de 221,25. La velocitat de propagació del contagi torna a baixar i se situa en 0,91, i la taxa de confirmats per PCR del 23 al 29 de setembre és de 92,98 per cada 100.000 habitants.

L'altra cara de la moneda és que el nombre de positius va pujar de nou, tot i que la xifra es va allunyar de la registrada divendres. Ahir se'n van notificar 153, una setantena menys. A més, tenint en compte l'anàlisi setmanal, del 23 al 29 de setembre la Regió Sanitària de Girona ha sumat 804 casos, mentre que la setmana anterior en van ser 922, uns 118 més.