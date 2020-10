L'institut d'Anglès inicia un cribratge dilluns després de detectar dotze casos en un grup

Dilluns s'inicia una acció de cribratge a l'Institut Rafael Campalans d'Anglès, en el marc del qual es faran proves PCR a l'alumnat, al personal del centre i als familiars convivents dels alumnes de tots els cursos. Està previst que l'acció es dugui a terme de dilluns a dijous d'aquesta setmana.

Aquesta decisió s'ha pres després que la setmana passada es detectessin fins a dotze casos positius d'un mateix grup i que divendres passat es dugués a terme un cribratge a seixanta persones que són contactes estrets dels casos positius entre alumnes i professionals del centre. L'acció és una iniciativa dels departaments de Salut i d'Educació, coordinada pel Servei Català de la Salut, amb una operativa gestionada conjuntament per l'Atenció Primària de l'Institut d'Assistència Sanitària i la direcció del centre educatiu. També hi participa l'Ajuntament d'Anglès, des d'on es dona suport en aspectes logístics i de comunicació a la ciutadania.

L'objectiu d'aquesta actuació intensiva és poder detectar casos asimptomàtics a l'entorn de l'institut, perquè puguin dur a terme l'aïllament necessari i tallar així la cadena de transmissió.

Els resultats de la PCR, tant dels alumnes com dels familiars que hi conviuen, estaran disponibles en unes 48 hores a la plataforma La Meva Salut. A més, es contactarà per telèfon amb els casos positius i s'enviarà un SMS als casos negatius. Cal tenir present que s'ha de rebre un resultat per a cada una de les proves que es facin. Encara que diversos resultats es comuniquin al mateix número de telèfon, es rebrà una comunicació per a cada una de les persones que s'ha fet la prova.

Queden excloses de fer-se la prova totes les persones que en els últims tres mesos s'hagin sotmès a una PCR i el resultat hagi estat positiu, així com les que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19. En aquest cas, cal contactar amb el CAP de referència, des d'on s'indicarà com actuar.



Segona acció després de Canet

La iniciativa arriba després que la setmana passada Salut fes el primer cribratge general de coronavirus a un centre educatiu de la Regió Sanitària de Girona, concretament a l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar. Aquesta decisió es va prendre després que fa dues setmanes es detectessin fins a divuit casos positius entre alumnes de sis grups diferents, fet pel qual es va optar per fer un cribratge a totes les classes d'ESO i Batxillerat, tant alumnes com professorat. A més, també hi havia un professor que va donar positiu en COVID-19. Prèviament es van realitzar les proves a les sis classes on s'havien detectat els positius.

Tenint en compte l'elevada concentració de casos al centre, al llarg de la setmana es van suspendre les classes presencials d'ESO i Batxillerat d'un total de vuit grups –els sis on hi havia casos positius i dos més per qüestions de proximitat. Divendres, quan ja es comptava amb quinze casos confirmats, el Departament d'Ensenyament va decidir suspendre les classes presencials de les línies d'ESO i Batxillerat, de manera que 714 persones, entre alumnes i professorat, es van confinar des del 25 de setembre.

Com a conseqüència també es va decidir organitzar el cribratge general a l'institut en dos dies. A l'Institut Lluís Domènech i Montaner també es cursen cicles formatius, els quals estan funcionant amb normalitat, excepte un grup de grau superior, on es va detectar un dels casos.

Així, dilluns es van realitzar les recollides de mostres per a realitzar la PCR als alumnes de 1r d'ESO i 2n d'ESO, mentre que dimarts es van fer als grups de 4t d'ESO i dos grups de 1r i 2n de Batxillerat. A la resta de classes és on s'han detectat els casos positius i on es van extreure les mostres la setmana anterior. Per tal de realitzar les proves, els grups s'han convocat de manera esglaonada per mantenir el distanciament entre els grups estables. Les proves es van realitzar a l'aula Polivalent del mateix centre. L'organització del cribratge va anar a càrrec de la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS a Girona, entre l'equip mòbil d'extraccions de mostres i el mateix Equip d'Atenció Primària de Canet de Mar, amb la col·laboració de la direcció del centre i del Departament d'Ensenyament.

Les jornades de cribratge a l'institut de Canet van finalitzar amb un total de 280 proves PCR fetes. El primer dia se'n van fer 160 i, el segon, 120.