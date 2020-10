Un llibre solidari explora els sentiments dels infants durant la pandèmia

El llibre On són les nostres abraçades? treu a la llum els sentiments i les emocions que el confinament i la pandèmia han despertat entre els més petits. Ho fa a través dels ulls d'una nena de cinc anys, la Martina. És obra de Vanesa Buenache, mestra d'educació infantil; Gemma Sanllehí, responsable de producció i tecnologia del diari Regió 7, i Galdric Sala, acuditaire del mateix diari.

El llibre, de 64 pàgines, uneix ficció i divulgació. La nena explica com han viscut ella i la seva família el confinament i els sentiments d'angoixa, incomprensió o por, però també d'amor i solidaritat compartida. La part de no-ficció inclou paraules destacades com estat d'alarma, pandèmia, ERTO, confinament, teletreball, UCI, mascareta, covid... conceptes que es descriuen en un lateral i que explica un dels personatges. El llibre incorpora 16 testimonis que detallen com han viscut la pandèmia.

On són les nostres abraçades? destinarà part dels beneficis de la seva venda a l'entitat Pallapupas. Té un preu de 20 euros i se n'han editat 1.100 exemplars. A partir d'aquest dilluns es pot comprar al Diari de Girona. També al Setmanari de l'Alt Empordà, a Figueres, a El Periódico de Catalunya, a Barcelona, al Regió7 de Manresa i a les llibreries Abacus i Parcir (en línia: www.parcir.com).