Metges de Catalunya convoca una vaga de quatre dies a l'atenció primària

El sindicat Metges de Catalunya ha convocat vaga a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) per als dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre per «salvar i evitar el desmantellament del primer nivell assistencial», segons va anunciar ahir en una roda de premsa. El president del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya, Javier O'Farrill, va assegurar que és «la vaga de la desesperació» provocada per «la ineptitud del departament de la Consellera, del CatSalut i l'ICS». O'Farrill va fer una crida a l'ICS a «asseure's a negociar de veritat» per evitar la protesta. El sindicat va criticar la «deixadesa» de l'administració amb l'atenció primària i va admetre ser «conscient» de l'impacte de la vaga en plena pandèmia.

«Volem qualitat a l'atenció primària», va dir O'Farrill, criticant que ara s'està atenent a la població com si fossin «bestiar». «La vaga és el resultat de la desídia dels gestors polítics en la política sanitària d'aquest país», va afegir.

«Som conscients del moment que vivim, però ara estem treballant amb serveis mínims», va lamentar O'Farrill. «La població té la sensació que el metge de primària no està visitant i estem atenent un 20% més d'activitat que abans de la pandèmia. Ningú ens escolta i estem entre l'espasa i la paret», va lamentar.

La doctora Elena Bartolozzi, també de Metges de Catalunya, va dir que la vaga es convoca precisament perquè els facultatius no poden atendre com voldrien a la ciutadania. «Estem desesperats per fer el que ens toca i no podem. No estem atenent bé a la població, i com a metges estem molt frustrats», va remarcar. La vaga, que convoca el sindicat majoritari al sector, fa una crida als 5.900 facultatius, com metges de família, pediatres, odontòlegs, ginecòlegs o radiòlegs d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS). En la roda de premsa, O'Farrill va criticar que en els últims anys l'atenció primària ha perdut 1.000 facultatius i va lamentar que la consellera de Salut, Alba Vergés, digués al parlament que s'està «molt bé» en professionals. «Estem parlant del col·lapse del sistema», va afegir el metge. «El departament no explica que no té la capacitat d'atendre la població, però nosaltres ho assenyalem», afegim. El sindicat ha volgut «estendre la mà» a l'ICS per negociar i evitar la vaga, però ha presentat una llista de reivindicacions, de caire laboral i retributiu, que considera que s'han d'atendre per frenar el «col·lapse» a l'atenció primària. A part del miler de facultatius, el sindicat vol blindar la distribució de la jornada laboral de personal, incrementar les retribucions fixes per recuperar la pèrdua salarial des del 2010 i es planteja modificar els criteris per assolir nivells de carrera professional.



Demandes «inassumibles»

D'altra banda, l'Institut Català de la Salut (ICS) va emetre un comunicat en el qual considera «inassumibles» les demandes del sindicat Metges de Catalunya. «El raonament del sindicat és fruit d'una anàlisi injusta, mancada de respecte i interessada» i afirma que és «del tot inapropiat» promoure una negociació sindical «en aquest moment d'extraordinari esforç i tensió financera», en plena emergència sanitària. «Confondre la primària amb els metges i metgesses és molt significatiu dels veritables objectius del sindicat i és un plantejament que no compartim», afirma l'Institut Català de la Salut.

L'ICS defensa que la plantilla s'ha anat incrementant progressivament i assenyala que entre l'agost del 2019 i l'agost del 2020 el personal d'atenció primària equivalent a jornada completa ha crescut un 4,58%, la majoria sanitaris.