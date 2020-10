El turisme espanyol va caure aquest estiu més d'un trenta per cent a la Costa Brava

Les pernoctacions de turistes procedents d'altres regions espanyoles a la Costa Brava es van reduir d'un 32,6% els mesos de juliol i agost respecte del mateix període de l'any passat. Les campanyes que es van dur a terme, dirigides a atraure turisme de tot Espanya en un estiu que es presentava complicat de cara al turisme estranger, no van aconseguir frenar-ne la caiguda, tot i que sempre quedarà el dubte de si no hauria sigut pitjor encara sense aquesta promoció. Sigui com sigui, s'ha perdut una tercera part del turisme espanyol.

Habitualment, les dades que dona a conèixer l'Institut Nacional d'Estadística no discriminen entre turistes catalans i espanyols, raó per la qual es fa difícil de saber les fluctuacions d'uns i altres. Per aquest motiu, s'ha arribat a la conclusió que el creixement del turisme «nacional» -entenent com a tal el català i el de la resta d'Espanya- ha crescut aquest estiu de la pandèmia, ajudant a suportar la forta caiguda del turisme estranger. En canvi, les xifres que fa uns dies va donar a conèixer el Patronat de Turisme, sí que distingeixen entre turistes catalans i de la resta d'Espanya, i la conclusió és clara: el turisme català sí que va créixer, i molt (un 34,5%), però el de la resta d'Espanya va caure un 32,6%.

Segons aquestes xifres del Patronat de Turisme, els establiments de la Costa Brava (hotels, càmpings, apartaments i turisme rural) van assolir els mesos de juliol i agost 3,953 milions de pernoctacions de clients espanyols, 3,263 de les quals van ser de catalans. Una senzilla resta ens indica que les pernoctacions d'altres zones d'Espanya van ser 690.000.

L'any 2019, el total de pernoctacions van ser 3,449 milions, però d'aquestes, 1,024 milions van ser de clients d'altres zones d'Espanya. La Costa Brava ha perdut, per tant, 334.000 pernoctacions de clients espanyols. Si tot i així el número total és superior aquest any que l'anterior, ha sigut degut al turisme de proximitat, és a dir, als turistes catalans que han decidit passar les vacances a la Costa Brava.

El turisme estranger, en picat



A banda de les dades domèstiques, òbviament l'estiu ha sigut negatiu pel que respecte a turisme estranger, degut a la pandèmia i a les restriccions que alguns governs europeus han posat als que viatgessin a Espanya.

Cauen la majoria de visitants dels mercats alemany, belga, holandès i anglès. El mercat francès cau lleugerament, però a diferència de la resta de nacionalitats es manté, representant el 15% de pernoctacions que s'han fet a la demarcació gironina aquest estiu.

Tot i que la caiguda ha sigut general en tots els sectors, l'hoteler és el gran damnificat, ja que ha experimentat a la Costa Brava una caiguda del 47,6 %, mentre que en el cas del turisme rural només ha arribat al 18,1%. El descens en càmpings ha sigut del 38,6% i en apartaments, del 36,2%.

Pel que fa al Pirineu, les caigudes han sigut més lleus: del 31,3% en els hotels, del 23,7% en els càmpings, del 29,1% en els apartaments i del 4,3% en les cases de turisme rural.