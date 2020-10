Visites guiades i tallers per les Jornades Europees del Patrimoni

Catalonia Sacra participa en l'edició 2020 de les Jornades Europees del Patrimoni proposant una trentena d'activitats a Catalunya per promoure el coneixement i l'accés al Patrimoni Cultural de l'Església. Aquesta nova edició de la iniciativa europea es fa del 9 a l'11 d'octubre, per promoure el coneixement i l'accés al patrimoni cultural. A la diòcesi de Girona hi haurà activitats al monestir de Sant Salvador de Breda, a l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar, a la Catedral de Girona, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i al monestir de Sant Pere i l'església de Sant Vicenç de Besalú.