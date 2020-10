Una setantena de persones vingudes de Llagostera, Cassà de la Selva, la Bisbal i Calonge van participar ahir a la XXI Caminada Memorial Isabel Vila. Amb aquesta caminada es ret homenatge a la primera sindicalista catalana, que va participar al Foc de la Bisbal el 6 d'octubre de 1869 i va ser coneguda popularment com a Isabel Cinc Hores, per la seva lluita social i laboral on va reivindicar les cinc hores en la jornada de treball infantil.