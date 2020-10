Disminueix el risc de rebrot a la regió de Girona però se sumen tres noves morts

El risc de rebrot va a la baixa a la regió sanitària de Girona des de fa més d'una setmana. En concret, des del 24 de setembre, aquest indicador ha passat de 228 fins a marcar 181,13 en l'actualització d'ahir. Tot i aquesta davallada de 46,87 punts en onze dies, se segueix situant molt per sobre dels 100, la barrera vermella que marca la situació de risc elevat.

Tot i això, el nombre de casos ha tornar a créixer respecte al darrer balanç, i ahir es van sumar 214 nous positius, de manera que el total ja puja fins a 14.815 a la demarcació. També hi ha hagut tres noves defuncions, i el total acumulat ja puja fins a 871 des de l'inici de la pandèmia. La situació als hospitals es manté, amb un nou pacient ingressat, que fa augmentar el total fins a 72, dels quals 21 es troben a l'UCI, un més que el dia anterior.

Pel que fa a altres indicadors, l'Rt ha baixat a 0,90, i se situa per sota de la barrera de l'1, a més de per sota de la mitjana de Catalunya. Tot i això, un municipi gironí, Lloret de Mar, apareix com el tercer de Catalunya amb la velocitat de propagació més alta, que se situa en 2,19. Tan sols el superen Tortosa, amb un 2,41 i Esparreguera, amb un 2,34. També ha baixat la taxa de confirmats per PCR del 24 al 30 de setembre a la demarcació és de 92,64 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot continua baixant i arriba fins a 332,42, quinze punts menys en un dia. Se situa així per sota del de la setmana del 17 de setembre, quan va ser de 497,88. La velocitat de propagació del virus baixa per sota de l'1 i està en 0,81, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 174,82 per cada 100.000 habitants. A Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot segueix amb oscil·lacions i ara puja uns 29 punts fins als 678,28. En paral·lel, l'RT puja una centèsima fins a 0,85. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 344,91.

A Figueres el risc de rebrot ha baixat respecte a la setmana anterior i se situa en 179,99 mentre que l'Rt supera per poc la barrera de l'1, amb el 1,04. A Olot, el risc de rebrot s'apropa al llindar de risc alt, però encara el supera en 25 punts, marcant un 125,95. L'Rt també baixa, però encara està en 1,19 i no ha rebaixat la barrera de l'1. A Banyoles, el risc de rebrot és de 288,22 i l'Rt, de 1,60.

A Puigcerdà, el risc de rebrot continua baixant a marxes forçades i està en 697,52, però molt per sota de l'interval anterior, quan es va disparar fins a 2.377,37. L'Rt, en canvi, se situa en 0,87,