El grup de Ciutadans a Figueres defensa que es congelin els impostos

El grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Figueres ha presentat una esmena a la totalitat a les ordenances fiscals amb la intenció «d'evitar que el govern incrementi els impostos». El portaveu del grup taronja, Héctor Amelló, que compta amb dos regidors, creu que «és imprescindible» que, com a mínim, es conglein els impostos.

Les ordenances de la capital alt-empordanesa van ser aprovades per la comissió informativa com a pas previ al debat del ple d'avui. Segons el govern local, aquestes «actualitzen l'IPC, que no es posava al dia des del 2015» i, tot i això, «Figueres estarà a la zona baixa de taxes i impostos pel que fa a ciutats de més de 20.000 habitants de Girona». En canvi, Amelló qüestiona que el govern pretengui apujar un 6% l'IBI i altres impostos i ha proposat que en comptes de quadrar els comptes via «destralada fiscal al contribuent» el govern opti per ajustar els pressupostos municipals «eliminant despesa supèrflua».