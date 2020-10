Sala i Martín i Valery Fernández reben l'Anxova d'Or de l'Escala

Ahir es va celebrar la trentena edició de la Festa de l'Anxova de l'Escala, amb el pregó a càrrec del president de la DO Empordà, Xavier Albertí, i l'entrega de l'Anxova d'Or, que es va lliurar a l'economista Xavier Sala i Martín i al futbolista escalenc del Girona FC Valery Fernández, que no va poder assistir a la celebració.

La Unió de Saladors Històrics d'Anxova de l'Escala va voler guardonar l'economista i el futbolista per la difusió i promoció que han fet de l'Escala i de les seves anxoves. Així mateix, també van remarcar la importància de mantenir les indústries tradicionals, com la de la salaó d'anxova. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va destacar el pes estratègic del sector tant en àmbit econòmic com cultural. Per altra banda, Rosa Hostench, en representació de la Unió, va agrair la col·laboració de tothom per convertir l'anxova en un producte gastronòmic, però també d'interès turístic. «Entre tots hem convertit l'anxova de l'Escala en un referent internacional», va dir.

Tot i no poder-se fer la degustació popular d'anxoves ni la ruta de la tapa de l'anxova, es va substituir per una visita guiada amb grups reduïts que incloïa la degustació de cinc tapes i cinc vins.