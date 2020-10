El SEM activa els vols nocturns a l'heliport de l'hospital Trueta

Pas endavant en l'assistència mèdica immediata a Girona. Fa una setmana que s'ha posat en marxa el servei de vol nocturn a l'heliport de l'hospital, infraestructura de «primer nivell» que s'ha adaptat per acollir aquest tipus de vols. Es preveu que el 50% dels trasllats amb destí Barcelona es facin amb helicòpter en comptes d'ambulància.

El 22 de setembre, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar el vol nocturn a l'heliport de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta per donar cobertura a la població que tingui com a referència aquest centre sanitari i que aglutina unes 740.000 persones. Aquest nou servei serà operatiu quan sigui necessari un trasllat interhospitalari en horari nocturn, entre el Trueta i algun dels centres de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es preveu que el 50% dels trasllats que fins ara es feien amb ambulància entre les 8 del vespre i les 8 del matí amb destí Barcelona es facin ara mitjançant l'helicòpter medicalitzat del SEM.

Fins ara, doncs, l'heliport del Trueta només era operatiu de dia en aquest tipus de serveis, i tots els viatges nocturns, a part de la via terrestre, també es feien per via aèria des de l'aeroport de Girona. «Els vols des de l'aeroport no sortien gaire a compte, es perdia molt de temps i acabava sent més pràctic el trasllat amb ambulància, encara que el trajecte fos més llarg», explica el director tècnic de les obres d'adaptació de l'heliport del Trueta, Josep Sánchez. És per això que, tal com es pot veure a la taula, després de l'àrea metropolitana nord i sud, Girona és una de les regions sanitàries que ha traslladat menys pacients en helicòpter en dos anys (16), ja que la majoria es feien per via terrestre. De fet, les obres de millora i ampliació de l'helisuperfície van finalitzar el desembre de l'any passat, però no es va obtenir l'autorització de la Subdirecció General de Ports i Aeroports per a la posada en funcionament de la infraestructura fins al 4 de setembre d'enguany.

Les actuacions, que han comportat una inversió d'uns 125.000 euros, han consistit en l'increment de l'espai, on s'han creat dos heliestops; és a dir, dues zones d'aturada més que permeten que, en certs moments, hi pugui haver tres helicòpters alhora. També s'ha millorat l'abalisament de l'àrea, s'ha instal·lat un sistema que permet l'encesa de llums des de l'helicòpter per radiofreqüència, el tancament de la zona i s'ha fet una actuació a tota l'àrea perimetral, on s'ha fet una neteja de tot l'espai d'aterratge i d'enlairament. Segons Sánchez, l'heliport serà «un dels més actius del vol nocturn de tot el territori català», ja que les instal·lacions són de «primer nivell».



«Guany per a l'atenció mèdica»

El doctor Josep Maria Soto, cap de l'àmbit de serveis especialitzats i extraordinaris del SEM a Catalunya, destaca que «és molt important poder comptar amb una infraestructura com la del Trueta» i afegeix que el nou servei nocturn «suposarà un guany per a l'assistència mèdica de la Regió Sanitària de Girona». Entre els principals avantatges, Soto destaca la rapidesa en els casos de més urgència, el fet que es redueix el temps que implicaria un trasllat mitjançant una unitat terrestre i s'alliberen aquests recursos per poder cobrir altres necessitats.

Respecte al funcionament intern de l'helicòpter, Soto explica que «és el mateix que el d'una ambulància però adaptat a un espai més reduït i amb un límit de pes». El SEM té quatre helicòpters de dos motors a Catalunya amb una tripulació de dos pilots i l'assistència d'un metge i una infermera a cadascun.