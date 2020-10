Urbanisme aprova ampliar el CAP de Palafrugell i admetre nous usos al far de Roses

La comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament dues modificacions del planejament que permetran ampliar el CAP de Palafrugell i admetre nous usos culturals al far de Roses. En el cas de Palafrugell, s'ha donat llum verda al canvi de qualificació d'uns terrenys adjacents, de 418 m2, de residencial a equipament comunitari d'ús sanitari.

En aquesta ubicació es podrà construir un edifici de planta baixa més dues plantes d'alçada. Pel que fa a Roses, l'Ajuntament, que disposa de la concessió de les instal.lacions auxiliars del far, impulsa un projecte per rehabilitar els dos edificis –el far i el baluard de Sant Antoni-.

També fer l'entorn accessible, creant un espai cultural relacionat amb el patrimoni i complementar-lo amb un bar-restaurant en els espais que actualment no són necessaris per a l'activitat del far.

Amb el canvi, els terrenys del far, el baluard i el seu entorn passen a qualificar-se com a sistema d'equipaments i dotacions, serveis tècnics i sociocultural. L'ús d'equipament serà el principal i es podrà complementar amb un bar, petit comerç i similars.

Per fer-ho possible, la comissió ha aprovat una modificació puntual del planejament municipal de Roses que permetrà rehabilitar el far i el baluard i adequar les seves instal·lacions a un nou ús. Es tracta de dues edificacions incloses al catàleg de patrimoni. L'àmbit d'actuació té una superfície de 4.448 metres quadrats.