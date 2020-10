Anglès, Banyoles, Lloret i Vilafant són els municipis amb un increment més alt de positius

Tenint en compte els nous casos dels darrers set dies en comparació amb la setmana anterior, hi ha quatre Àrees Bàsiques de Salut de la Regió Sanitària de Girona que han presentat un increment de casos igual o superior a deu, però menys de trenta. Es tracta d'Anglès –on s'han detectat 24 casos més fins a un total de 36–, Banyoles –on se n'han diagnosticat disset més fins a un total de 54– , Lloret de Mar, on n'hi ha quinze més fins a un total de 22 i, finalment, Vilafant –amb tretze casos més fins a setze. Malgrat tot, la situació global ha millorat respecte a la setmana passada, quan es van detectar augments de més de trenta casos com per exemple a Salt. Cal tenir present, però, que això no vol dir que aquestes àrees siguin les més afectades pel coronavirus de Girona, sinó que n'hi ha que des de fa setmanes detecten un nombre molt elevat de casos sense que es produeixi gaire variabilitat. Segons l'informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Salt és l'àrea bàsica que ha registrat més casos els darrers catorze dies, amb un total de 305 positius, seguidament de Girona 2 (Can Gibert del Pla i Santa Eugènia) amb 192 casos.

Concretament, la situació a Salt està molt «tensa» segons va explicar ahir el gerent de CatSalut a Girona, Miquel Carreras. De fet, amb l'aplicació de les restriccions des de fa més de dues setmanes, l'evolució de la pandèmia ha seguit un patró irregular, amb pujades i baixades, tot i que la tendència dels darrers dies és que la incidència del virus torna a anar a l'alça. Ahir el risc de rebrot va pujar 90 punts més fins als 768,63 i ja és el tercer més elevat de Catalunya, després de Tortosa i Manlleu. En paral·lel, la velocitat de propagació del contagi passa de 0,85 a 0,93 i la taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 363,23.

D'altra banda, la situació de Girona ha anat millorant. El risc de rebrot continua baixant i se situa en 325,94, uns sis punts menys en un dia. Se situa així per sota del de la setmana del 18 de setembre, quan va ser de 501,22. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 i està en 0,8, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 168,13 per cada 100.000 habitants.



Situació global a Girona

A la Regió Sanitària de Girona es van sumar 124 casos més de coronavirus i, d'aquesta manera, es va fregar el llindar de 15.000 positius des de l'inici de la pandèmia. Ahir ja n'hi havia 14.993. D'aquests, 12.527 s'han diagnosticat per prova PCR; 146 són epidemiològics, 298 són probables; 180 s'han detectat per prova ELISA i, finalment, 1.788 són de testos serològics. D'altra banda, des de l'inici de la pandèmia han mort 873 persones al territori. Ahir se'n van sumar dues, una d'un centre hospitalari o sociosanitari i l'altra encara no s'ha classificat.

El risc de rebrot va pujar uns nou punts fins a 190,81, mentre que la setmana del 18 de setembre va ser de 227,87. La velocitat de propagació del contagi va repuntar i se situa en 0,93, i la taxa de confirmats per PCR del 25 de setembre a l'1 d'octubre és de 96,34 per cada 100.000 habitants.

Fins ahir hi havia 72 pacients ingressats, 21 dels quals a l'UCI, els mateixos que diumenge. Quant a la situació dels hospitals, hi ha sis persones ingressades a Blanes. Des de dijous, s'han registrat cinc altes i cinc hospitalitzacions. D'altra banda, a Figueres hi ha nou persones ingressades i des de fa dues setmanes s'han donat tretze altes. A més, la Fundació Salut Empordà ha registrat trenta casos positius durant aquestes dues setmanes. Finalment, la fundació té dos professionals amb coronavirus.