Banyoles recordarà la pandèmia de la pesta negra de l'edat mitjana

L'Ajuntament de Banyoles ha decidit tirar endavant l'edició d'aquest any de la Fira Medieval Fantàstica Aloja, en què s'han redefinit totes les activitats per adaptar-les a la situació de pandèmia actual. La plaça Major concentrarà el mercat medieval amb unes 40 parades i els 3 tallers. Per accedir-hi hi haurà dues entrades i dues sortides que controlaran l'aforament, que serà d'un màxim de 1.000 persones.

Els espectacles medievals, una de les principals atraccions de la fira, es faran exclusivament a l'espai de la muralla, i comptaran amb un aforament d'entre 180 i 240 assistents en funció de l'espectacle i també comptaran amb totes les mesures de seguretat. A l'inici de cada espectacle, el carrer de la Muralla i el seu entorn quedarà tallat al públic per garantir que no hi hagi acumulació de persones dretes darrera les cadires mirant l'espectacle.

Per aconseguir les entrades, que seran gratuïtes, es pot fer des d'avui per internet, per telèfon o presencialment a l'Oficina de Turisme. Aquest any s'han anul·lat els espectacles itinerants, les xerrades i l'espai esotèric per les dificultats que representa per controlar l'aforament i les distàncies entre persones. Com a novetat s'han programat tres passatges medievals vivents que tindran lloc a Cal Moliner, a la Pia Almoina i al pati del Museu Arqueològic. Enguany la fira vol recordar la pandèmia de la pesta negra que, a l'edat mitjana, va comportar la mort de la meitat de la població d'Europa i un confinament de 15 anys.

La fira arrencarà el divendres 9 d'octubre amb un combat medieval, un espectacle de la mà d'Alma Cubrae i les activitats finalitzaran el diumenge amb un espectacle final amb la participació de Gàrgoles de foc. La barca Tirona farà 4 sortides teatralitzades amb la representació de la llegenda Misteris Enfonsats.

La fira Aloja s'ha consolidat com un atractiu popular que situa als visitants en una verdadera essència medieval ambientada en la singularitat del barri vell de Banyoles, i que compta amb un bona resposta d'un públic familiar procedent de tot Catalunya. La regidora de Promoció econòmica, comerç i turisme, Anna Tarafa, va manifestar «la voluntat de mantenir fira Aloja amb totes les mesures sanitàries perquè representa una eina de dinamització de la ciutat i que contribueix a pal·liar les dificultats econòmiques del teixit comercial».