Blanes té els jutjats més saturats de la província, i Girona, els menys carregats

El confinament i l'aturada judicial han suposat un augment de casos pendents als jutjats gironins que han patit especialment els més petits

Els dos jutjats d'Instrucció i Primera Instància d'Olot han notat molt especialment la paràlisi judicial arran del decret d'estat d'alarma i del confinament per la crisi sanitària. L'última estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha rebaixat notablement a la província de Girona tots els indicadors de salut atribuïts als òrgans judicials, que són quatre: la taxa de resolució, pendència, sentència i congestió. Aquesta última permet veure quin nivell de saturació té cada òrgan tenint en compte la suma dels nous ingressos i els assumptes pendents i comparant la xifra amb el que es resol. I val a dir que pràcticament tots els jutjats gironins han resolt la meitat de casos entre abril i juny d'enguany comparat amb el mateix període de l'any passat.

Així, en el cas de Blanes, durant el segon trimestre va patir un volum molt elevat d'ingressos que, sumat al que ja tenia pendent, va provocar un augment de la seva congestió que va arribar a doblar la taxa que tenia el segon trimestre del 2019. Aquest jutjat ha deixat a tràmit més de 1.700 assumptes per al tercer trimestre.

Tot i ser l'òrgan gironí més saturat, Olot és qui ha patit més l'augment de feina. I és que entre el primer trimestre i el segon, ja que més enllà de doblar els nivells de saturació, entre abril i juny van entrar 576 nous casos, i només en va poder resoldre 367. I pel tercer trimestre es van acumular quasi 1.900 assumptes que van quedar a tràmit. Segons aquestes xifres, l'òrgan necessitaria cinc anys per treure's del damunt tot aquest volum d'assumptes pendents sense nous ingressos, mentre que en el cas de Blanes necessitaria dos anys i mig.

Per contra, Girona es troba en el cas contrari, ja que tot i que és el partit judicial més gran, és el que menys saturació té, ja que tot i que durant el segon trimestre no va aconseguir resoldre més del que va ingressar, la seva càrrega de feina acumulada és d'un any i deu mesos, molt lluny dels cinc que necessiten els de la capital de la Garrotxa.



Milers de casos pendents

La tònica general dels jutjats gironins es resumeix en més assumptes pendents que resolts. Per norma, els òrgans petits han patit més l'efecte del confinament, tot i que en el cas de Figueres, que és el segon més gran de la província, també ha patit una davallada de l'activitat que l'ha dut a resoldre un 47% menys d'assumptes que durant el trimestre passat. El més destacat, però, és la caiguda d'un 72% de les sentències resoltes, passant de les 722 executades el primer trimestre a les 266 del segon. En el seu cas, tot i tenir menys congestió que Olot, té un desequilibri molt elevat entre el que ha ingressat i el que ha resolt que durant el primer trimestre no tenia. Durant el confinament va poder resoldre un 18% de tota la feina acumulada, i més de 10.000 assumptes van quedar pendents pel trimestre següent.

Ripoll, que té un únic jutjat de Primera Instància i Instrucció, ha resolt durant el segon trimestre la meitat d'assumptes que durant el mateix període de l'any passat.

Santa Coloma de Farners, que no té cap dels seus òrgans amb jutge titular, ha resolt el 51% menys de casos que el segon trimestre del 2019, i va tancar el juny amb més de 3.800 assumptes pendents. És un dels jutjats amb més saturació i assumptes pendents, de fet té un 178% més de casos pendents que el mateix període de l'any passat.

Els jutjats de la Bisbal d'Empordà i de Sant Feliu de Guíxols segueixen una tònica semblant: congestió molt elevada i més ingressos que sentències. En el cas de la capital del Baix Empordà, el trimestre va tancar amb més de 3.000 assumptes pendents de tràmit, de les quals 2.000 són de matèria civil. Sant Feliu va deixar-ne més de 2.100 a tràmit després d'haver-ne resolt 600.

En el cas de Puigcerdà, tot i que comparativament amb l'any passat ha augmentat un 70% la seva congestió, també és un dels jutjats que resol més assumptes si es compara amb el que ingressa.