Cribratges massius a les escoles i instituts de Salt per frenar el virus

Ahir es va iniciar el cribratge a l'institut Rafael Campalans d'Anglès

Els departaments de Salut i Educació posaran en marxa a partir d'avui un cribratge a tots els centres educatius de Salt. L'actuació, que es fa en coordinació amb el Servei Català de la Salut, la direcció dels centres i l'ajuntament del municipi, començarà al col·legi Vilagran i continuarà durant els propers dies a la resta d'escoles i instituts. L'objectiu és detectar els casos asimptomàtics a l'entorn de les escoles perquè es pugui fer l'aïllament dels casos i tallar la cadena de transmissió.

En concret, es faran proves a les escoles El Gegant del Rec, El Pla, La Farga, Les Arrels, Les Deveses, Mas Masó, Silvestre Santaló, Veïnat, Pia de Salt i Fedac, col·legi Pompeu Fabra, instituts Salvador Espriu, Salvador Sunyer i Aimeric i Vallvera, centre d'educació especial La Massana, centre de formació d'adults Les Bernades i escoles bressol El Carrilet, El Lledoner, Petit Príncep i El Barrufet així com al personal d'aquests centres.

La recollida de mostres de l'alumnat consistirà en un frotis nasal, una tècnica menys invasiva que les altres. En el cas que hi hagi un resultat positiu, es trucarà a la família i es citarà a la persona per practicar-li un test serològic per determinar si la infecció és actual o anterior. Els resultats de les proves serològiques s'obtindran al moment mentre que la resta es podran consultar a través de «La Meva Salut» en un termini màxim de 48 hores.

Cribratges a Anglès

El brot de catorze positius detectats en un mateix grup de l'institut Rafael Campalans d'Anglès i que va fer que es fessin 86 PCR a contactes estrets (21 dels quals van ser positius), ha portat a Salut a coordinar amb Educació el primer cribratge ampliat a un institut de la província de Girona -el segon en la regió sanitària, ja que la setmana passada van fer-ne un a Canet de Mar-.

El cribratge, destinat als alumnes del centre, al professorat, treballadors i familiars convivents, va començar ahir i s'allargarà fins dijous. L'objectiu és detectar els casos asimptomàtics perquè puguin dur a terme l'aïllament necessari. En total, preveuen fer entre 1.500 i 2.000 PCR en aquests quatre dies.

Fins a ahir al migdia s'havien detectat ja un total de 21 positius (dinou alumnes i dos professors). Segons va informar Miquel Carreras, tots excepte un que tenia símptomes lleus eren asimptomàtics. A l'institut hi ha un total de 569 estudiants i 70 professors i PAS. El director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va explicar que en aquest centre hi havia fins ahir sis grups estables aïllats (de 27) i 162 alumnes gent quarantena (aproximadament un 30% del total de 569). Malgrat això, les classes a l'institut Rafael Camplans estan continuant amb normalitat, a l'espera dels resultats de les PCR que es farà durant els pròxims dies.

La visió general del virus

El director territorial d'Educació a Girona va explicar que, amb la tornada a les classes, ja preveien que es detectessin casos i hi hagués grups estables en quarantena però ha exposat que la majoria dels estudiants estan seguint el curs de manera presencial. De fet, segons les dades, el 97% dels estudiants de les comarques gironines estan fent classe, hi ha 129 centres amb 169 grups afectats i uns 3.000 alumnes fent aïllament.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus