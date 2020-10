Detenen un conductor molt begut que va abandonar el cotxe a la carretera i es va estirar en unes bardisses a Porqueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor molt begut que va abandonar el cotxe a la carretera i es va estirar a unes bardisses a Porqueres.

Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van descobrir que l'home tenia el permís suspès i en fer-li la prova d'alcoholèmia va donar una taxa cinc vegades superior a la permesa,

L'arrestat és un home, de 55 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Olot. Se l'acusa de ser el presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: per conduir amb una taxa penalment punible i amb el permís suspès per resolució judicial.

Els fets van passar al voltant de tres quarts d'onze de la nit del 4 d'octubre a la carretera GI-524, al seu punt quilomètric 27,2 dins del terme municipal de Porqueres, diversos usuaris de la via van alertar que hi havia un cotxe aturat al mig de la via amb el motor engegat, la porta oberta i sense cap persona a l'interior.

Quan els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, juntament amb agents de la comissaria de Banyoles van arribar el lloc, van trobar el vehicle i van senyalitzar la zona per evitar que es produís algun accident. Tot seguit, van iniciar una recerca per la zona per tal de localitzar el conductor i, en pocs minuts, el van trobar estirat enmig d'unes bardisses en un pendent del costat de la carretera.

Després de comprovar que no tenia ferides de gravetat, els agents van notar una forta olor a alcohol mentre l'home donava diverses versions contradictòries de la seva presència al lloc. En identificar-lo, van veure que el conductor tenia el permís retirat judicialment.

En sotmetre's a la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,48 mg/l en aire expirat, gairebé sis vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l en aire expirat.

Per aquest motiu, se'l va detenir com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.