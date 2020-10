Dues ferides en estat crític i greu després de tenir un accident de ciclomotor a Sant Gregori

La motocicleta on anaven les derifes

Una mare i la seva filla han quedat ferides en estat crític i greu després de tenir un accident de ciclomotor a Sant Gregori. El sinistre ha tingut lloc pels voltants de les tres de la tarda, a l'alçada del quilòmetre 7 de la carretera local GI-531. Per causes que es desconeixen, la motocicleta ha sortit de la carretera i ha impactat contra un trenca-aigües. L'accident ha tingut lloc a l'alçada d'una intersecció. De fet, després de sortir de la calçada, el ciclomotor ha xocat contra un dels extrems de la canonada que hi ha sota l'asfalt d'encreuament (i que canalitza l'aigua del marge). Fins al lloc s'hi han desplaçat tres ambulàncies del SEM i efectius dels Mossos d'Esquadra.

La mare ha quedat ferida crítica. La seva filla, una nena menor d'edat que anava a la part posterior del ciclomotor, ha estat evacuada en estat greu. A totes dues, el SEM les ha traslladades fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.