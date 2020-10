La Garrotxa pateix una onada de robatoris en cases d'urbanitzacions

La tranquil·litat de les urbanitzacions i de zones dels pobles properes a boscos són aprofitades pels lladres per entrar a robar a les cases. En els últims casos ha coincidit que els robatoris han tingut lloc en divendres i dissabtes a primera hora de la nit, quan els veïns havien sortit.

A 2/4 de 10 de la nit del divendres 2 d'octubre, uns lladres van entrar a robar a tres cases de la urbanització de Can Jofre, a Santa Pau. Dues de les cases formen part de la urbanització i una altra està a la mateixa zona però separada.

Quan van tornar a casa, uns veïns, als quals acabaven de robar, van veure com els lladres fugien cap a l'interior del bosc de la Fageda d'en Jordà. El barri de can Jofre està format per cases en gran part amb jardí i al costat del bosc, per la qual cosa els lladres poden amagar-se amb facilitat.

Per tal d'evitar els robatoris, els veïns han organitzat un grup de WhatsApp a través del qual es comuniquen la presència d'elements sospitosos.

En les últimes setmanes, han transcendit més robatoris a cases de pobles de la Garrotxa en general properes a zones de bosc. El mateix dia dels robatoris a les cases de la urbanització can Jofre de Santa Pau, els lladres van entrar en un garatge d'una casa de Sant Joan les Fonts i es van endur una bicicleta elèctrica pràcticament nova. Els lladres van poder entrar al garatge tot i que estava tancat amb clau.

A la Vall d'en Bas ha transcendit un robatori a un habitatge del poble de Sant Esteve d'en Bas el dissabte dia 26 de setembre. Quan els veïns van arribar a la casa van notar com els lladres eren al pis de dalt. Quan van sentir-se descoberts, els lladres van saltar pel balcó. Els veïns van trobar tots els mobles regirats en un desordre absolut. Els lladres es van endur diners i joies.

Dies abans, una dona havia avisat d'un intent de robatori als Hostalets d'en Bas. Es veu que s'havia deixat la porta d'un garatge oberta. A més d'aquests dos robatoris, en els últims dies a la Vall d'en Bas n'hi ha hagut més.

Segons ha comunicat l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la nit del dissabte, dia 3 d'octubre, algú va trencar el vidre de la porta d'entrada del centre cívic. Es tracta d'una porta metàl·lica formada per vuit separacions de vidre. El vidre trencat és el que està just damunt de la maneta i del pany. Això no obstant, no van entrar dins del centre cívic.

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha denunciat els fets.



Zones tranquil·les

Les zones on han tingut lloc els robatoris tenen en comú que són molt tranquil·les i properes a entorns de bosc i de natura. Durant molta estona del dia hi és difícil trobar algú al carrer. Un altre element comú és que els lladres aprofiten hores de primera nit o de capvespre quan hi ha mitja visibilitat i els veïns són fora. L'objectiu dels lladres són els diners i les joies que les famílies puguin tenir a les cases per això ho regiren tot. Això no obstant, es poden endur qualsevol cosa que en puguin treure rendiment o els fa gràcia.

Fa temps que els robatoris emparats per la vegetació es repeteixen a les zones de la perifèria d'Olot i a les cases de les urbanitzacions dels pobles de la comarca. Un exemple és el barri olotí de les Fonts, uns quilòmetres més avall de la carretera GI-524.

El febrer d'aquest any, els veïns d'aquest barri es trobaven en una situació similar a la que ara pateixen els veïns del barri de can Jofre a Santa Pau. Els lladres entraven al barri a través d'una feixa de la muntanya de Batet de la Serra i accedien a l'interior dels habitatges per les portes i per les finestres des del jardí o la teulada. Ara fa mesos que els veïns del barri de les Fonts no es queixen, però havien arribat a fer reunions al casal del barri per tractar el problema dels robatoris.



Perfil dels lladres

Segons han explicat els Mossos en reunions de veïns, els lladres que actuen sobre la base d'aprofitar les absències dels veïns i l'empara de la vegetació del bosc, solen ser pacífics. Quan entren en un lloc i noten senyals de presència humana solen fugir de seguida cap al bosc més proper.