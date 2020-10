L'aeroport ja ha rebut més del doble de mercaderies que en tot el 2019

Tot i que la crisi de la covid-19 ha fet caure fins a mínims històrics l'arribada de passatgers a l'aeroport de Girona, amb el cas de les mercaderies ha succeït tot el contrari. Durant els vuit primers mesos de l'any (ja que les últimes dades disponibles són les de l'agost), ja havien arribat a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar un total de 197.435 quilos, el que suposa més del doble de tots els que es van registrar durant el 2019, que van ser 78.233. En els primers vuit mesos de l'any es va registrar un increment del 277%, que contrasta amb la tendència negativa que han experimentat les mercaderies a la resta d'aeroports de l'Estat. Excepte Sevilla, on l'arribada de mercaderies ha crescut a hores d'ara un tímid 2%, a la resta d'aeroports s'han registrat caigudes importants.

El transport de mercaderies ha estat tradicionalment escàs a l'aeroport de Girona, centrat més en el transport de viatgers, especialment durant la temporada d'estiu. De fet, fins i tot es va arribar a instal·lar un punt d'inspecció fronterera (PIF) que va tenir un ús molt inferior al que s'havia previst. Tot i això, la pandèmia de la covid-19 ha canviat les coses, i malgrat que els turistes han deixat d'arribar a la Costa Brava per les prohibicions o restriccions dels seus respectius països, l'aeroport sí que s'ha utilitzat per al transport de mercaderies; en molts casos, material mèdic o per fer front a la pandèmia: a l'abril, per exemple, va aterrar a l'aeroport gironí una vió que transportava 60 quilos de material per fabricar respiradors a la fàbrica Seat de Martorell. Però, sense dubte, un dels fets que més ha contribuït a incrementar la xifra de mercaderies transportades és l'aterratge, el passat mes de juliol, d'un dels avions de mercaderies més grans del món: l'Antonov 124, que traslladava cinc helicòpters d'un client de l'empresa de manteniment d'helicòpters Centervol, amb base a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar.

Tot plegat ha fet que, malgrat que es partien d'unes xifres molt baixes, el transport de mercaderies s'hagi disparat en els darrers temps a l'aeroport gironí, especialment durant els mesos d'estiu. Una de les dades més espectaculars va ser la del juliol: segons les dades d'Aena, es van transportar a l'aerodròm gironí 78.283 quilos de mercaderies, el que va suposar un 3.281,6% més que el juliol de 2019. Aquesta bona dinàmica es va mantenir al mes d'agost, ja que les estadístiques indiquen que van passar per l'aeròdrom gironí un total de 41.874 quilos, el que va suposar un increment del 1.022,9% respecte l'agost de 2019. L'altre gran creixement es va produir al març, quan per les instal·lacions de Vilobí van passar més de 24.00o tones de mercaderies, que van suposar un creixement del 1.566%.

En canvi, en la resta de mesos, les dades van ser molt més baixes. Al juny, per exemple, per l'aeroport gironí només van passar un total de 5.259 quilos de mercaderies, el que va significar una caiguda del 81,6% respecte el mateix mes de l'any anterior.

La dinàmica ascendent que han experimentat les mercaderies a l'aeroport de Girona durant els últims mesos no es correspon, ni de lluny, amb el que succeeix a la resta d'aeroports de l'Estat. Excepte el ja mencionat cas de Sevilla, en la resta d'aeròdroms, les caigudes són clares: sense anar més lluny, a l'aeroport del Prat han caigut un 39% en el que portem d'any, mentre que a Barajas ho han fet un 37%.