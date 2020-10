Més de quatre denúncies al dia per maltractaments a dones a Girona

La xacra de la violència masclista sembla no tenir aturador a les comarques gironines i es visibilitza -una part- en forma de denúncies per part de les víctimes o del seu entorn. Les demandes que recullen els Mossos d'Esquadra no paren de créixer i el segon trimestre n'han recollides 370 a la regió policial de Girona. Es tracta d'un 11,45% més que el trimestre anterior (332).

Els indicadors que fan públics el Departament d'Interior i l'Institut Català de les Dones mostren que el nombre de víctimes també va a l'alça. S'han elevat en un 4,24% en el segon trimestre, arribant a les 354.

Aquesta situació és preocupant perquè s'ha de tenir en compte que les dades d'aquest balanç del segon trimestre fan referència al període en què hi havia l'estat d'alarma, que cal recordar que es va allargar entre el 14 març i fins al 21 de juny. Per tant, la majoria de les dades d'anàlisi formen part d'aquest període.

En l'època de confinament les autoritats tant policials com d'altres àmbits socials van insistir que calia denunciar en cas de viure una situació de maltracament en l'àmbit de la llar o en el de la família. Una situació que, com demostren les dades, malgrat les circumstàncies, es va anar materializant en forma de denúncies per part de les víctimes d'aquesta xacra social.

Un altre tema on cal posar el focus és l'increment dels trencaments de condemna. Ha arribat al 27,5% i s'ha passat de 40 casos entre gener i març, als 51 d'aquest segon trimestre. Aquí hi ha casos de maltractadors que se salten les decisions judicials, és a dir, les mesures de protecció que es donen a les víctimes de violència masclista per evitar el contacte amb el seu agressor, com poden ser la prohibició de comunicació o la d'apropar-se a la dona, entre d'altres.

Els detinguts majors d'edat són un indicador també preocupant, ja que gairebé es manté intacte d'un trimestre a l'altre, amb més de 130 detinguts. S'han arrestat 135 homes com a presumptes autors d'algun delicte relacionat amb la violència masclista en el darrer trimestre. El principal delicte pel qual s'arresten aquests tipus de delinqüents és el del maltractament físic, però n'hi pot haver d'altres, com per exemple l'intent d'homicidi.

Aquest segon trimestre s'ha produït un crim masclista. Va tenir lloc al maig a l'Escala, en plena crisi del coronavirus. En aquest cas, la víctima va ser una dona de 65 anys, de nacionalitat belga. Va morir en mans de la seva parella -amb qui estava en procés de separació-, un home de 72 anys i nacionalitat espanyola, que després es va suïcidar. La víctima no havia presentat cap denúncia amb anterioritat.



Un 21% més de casos familiars

La violència en l'àmbit familiar també és un altre vessant de la xacra. És la que perpetren homes de la família cap a la dona però no en són la parella ni l'exparella. S'han denunciat un 21,15% més de casos, fins a assolir els 63. També hi ha hagut un increment del 15,2% de víctimes (68) i dels 38 detinguts, un era menor d'edat.