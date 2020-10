El PP gironí recull signatures a favor del seu «pla antiocupa»

El PP de Girona ha proposat que es prohibeixi als ajuntaments empadronar els ocupes. La presidenta provincial del partit, Maria Àngels Olmedo, acompanyada per la diputada al Congrés Llanos de Luna i el president local de Salt, Julià Carpintero, va presentar ahir a Salt un «Pla antiocupa i de seguretat ciutadana», que proposa prohibir als consistoris que puguin empadronar els ocupes, així com que es puguin anul·lar «aquells que s'hagin inscrit essent il·legals».

La campanya de recollida de signatures es va fer a Salt perquè, segons el PP, és un dels municipis més afectats per l'ocupació il·legal, «que des de fa anys suposa problemes de convivència per als veïns del barri». De la mateixa manera, Olmedo va explicar que el PP ha impulsat una iniciativa a Change.org per tal que «tots els ciutadans que vulguin puguin donar el seu suport a aquesta iniciativa contra l'ocupació il·legal, en defensa del dret a la propietat, la llibertat i la seguretat ciutadana». La presidenta provincial del PP també va criticar l'esquerra per «negar el fenomen de l'ocupació il·legal».

Mentrestant, la diputada del PP al Congrés Llanos de Luna va explicar que el PP vol, amb la seva proposició de llei per lluitar contra l'ocupació il·legal, «que es contempli de manera integral el fenomen delictiu de l'ocupació i es defensi i garanteixi també la seguretat de les comunitats de veïns». Segons va indicar, la seva proposta els permetrà actuar «per mantenir la convivència i les condicions de salubritat que es veuen afectades per la presència dels ocupes».

Així mateix, la diputada va explicar que «per primera vegada, la llei defineix què es considera ocupació il·legal i s'augmenten les penes per a les màfies i organitzacions criminals que s'estan lucrant amb aquest fenomen». A més, s'estableix que mai un habitatge ocupat de manera il·legal podrà considerar-se domicili.