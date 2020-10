Estableixen dos mesos de veda l'any per a la pesca de sèpia a la badia de Pals i Roses

La Generalitat establirà una veda anual per a la pesca de sèpia a les badies de Pals i Roses. La veda afectarà tant al sector professional com al recreatiu. El govern ha donatllum verda al Pla de gestió que té com a objectiu assolir una pesca sostenible a través de la cooperació dels sectors implicats i així preservar el recurs.

La veda s'ha establert entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre. El Pla proposa compartir un àmbit comú per a la captura de la sèpia amb la possibilitat de mantenir l'àmbit de cada confraria.

És una de les mesures que s'han acordat en el Comitè de Cogestió de la Sèpia amb el consens dels sectors que estan implicats per tal de preservar el recurs.

Una altra de les mesures és definir amb quins arts i ormeigs s'autoritza a la captura. Per a la pesca professional es podrà pescar amb nanses i el tresmall. En el cas de la pesca recreativa, amb la potera.

També s'espera limitar el nombre de permisos especials per a la captura. Per fer-ho es basaran en criteris de dedicació històrica tenint en compte criteris científics, ecosistèmics i socioeconòmics.

Per a la pesca recreativa s'estableix una limitació en el nombre de sèpies per embarcació i dia d'acord amb les condicions següents: en el cas d'anar embarcat un únic titular de llicència de pesca recreativa, el límit d'unitats de sèpia per embarcació i dia serà de 15, i, en el cas d'anar embarcats 2 o més titulars de llicència de pesca recreativa, o en el cas de llicència de pesca recreativa col·lectiva, el límit d'unitats de sèpia per embarcació i dia serà de 25.



Repoblació de sèpia

Finalment, ha informat la Generalitat, la posada en marxa del pla implica també la creació d'unes àrees delimitades per a la col·locació d'estructures de col·lectors de freses de cefalòpodes destinats a facilitar la repoblació de la sèpia, i la determinació dels ports de desembarcament i comercialització de la sèpia de les badies de Pals i Roses.

Durant uns anys s'ha portat a terme el Projecte Sèpia que ha buscat la repoblació de l'espècie.

La pesca professional de la sèpia (Sepia officinalis) que porten a terme les embarcacions d'arts menors i arts fixos a les confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses té una gran importància social i econòmica a la zona. A banda del sector professional també hi ha una important activitat de pesca recreativa. El pla contempla els dos sectors i el consens entre tots els implicats.