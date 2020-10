Girona dobla el nombre de casos des de l'estat d'alarma

Evolució del contagi. El 21 de juny, data d'entrada a la «nova normalitat», la Regió Sanitària de Girona acumulava 7.054 positius; tres mesos i mig després, la xifra s'ha pràcticament duplicat i ja se superen els 15.000 casos. Un 56% dels nous contagis s'han concentrat al setembre, coincidint amb la tornada a les escoles i l'augment de la mobilitat.

Tres mesos i mig després de la fi de l'estat d'alarma, el coronavirus segueix sense donar treva i cada vegada va guanyant més terreny. De fet, al llarg d'aquest període la propagació del contagi no ha acabat de cessar mai i, tot i que és cert que ha seguit un patró irregular amb pujades i baixades, fa setmanes que va augmentant sense fre.

Concretament, quan va finalitzar l'estat d'alarma, la Regió Sanitària de Girona acumulava 7.054 positius des de l'inici a la pandèmia, al febrer. Al cap de tres mesos i mig, ja s'ha superat el llindar dels 15.000, més del doble. Cal tenir present, que el total acumulat engloba totes les proves, tant les que s'obtenen per PCR, test ELISA i per prova serològica. També hi ha casos probables i epidemiològics. Això significa que dels 7.885 positius detectats des del 21 de juny, n'hi ha que s'han notificat durant aquest període però van passar la malaltia anteriorment.

Malgrat tot, també és cert que actualment es fan moltes més proves PCR en cribratges massius i, per tant, el total de casos diaris que notifica Salut representen un retrat bastant exhaustiu de la realitat epidemiològica a Girona.

Retornant a l'anàlisi de dades, quan va finalitzar l'estat d'alarma, a Girona es notificaven menys de cinquanta casos setmanals tenint en compte totes les proves. Per tant, un cop superat el pic de la pandèmia al març i l'abril, la situació estava més controlada. Malgrat tot, amb l'inici de l'estiu, l'augment de la mobilitat i la flexibilitat de restriccions, els casos van començar a augmentar. Entre el 5 i el 13 de juliol, es van registrar 156 positius i, la setmana següent gairebé 400. Val a dir que els brots detectats a l'Alt Empordà van fer augmentar considerablement els indicadors de la pandèmia.

No va ser fins a principis d'agost, que el contagi es va tornar a estabilitzar i durant tres setmanes Salut va notificar menys de 400 casos setmanals.



Repunt al setembre

A partir de la tercera setmana d'agost, la «corba epidemiològica» es va tornar a disparar i es van començar a registrar més de 500 casos en una setmana. A principis de setembre, Salut va intentar neutralitzar els focus més importants de contagi, Salt Girona i Sant Joan de les Abadesses, amb cribratges massius a la població jove i, així, tallar la propagació del virus amb la detecció d'asimptomàtics. A partir d'aquí, entre els resultats de les proves, el retorn a les escoles i, en general, l'augment de la mobilitat, els casos han anat augmentant desproporcionadament. Durant la segona quinzena de setembre, es van registrar xifres diàries mai vistes, ni durant el pic de la pandèmia. Fa una setmana, es van fregar els 300 positius i hi ha hagut diversos dies que s'han superat els 200. Una altra dada a tenir en compte és que aquest mes de setembre s'han notificat aproximadament un 56% de tots els casos acumulats des del final de l'estat d'alarma.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va anunciar que a finals de setembre els indicadors a tot Catalunya pujarien, però aquest increment es va produir abans del previst. Com a conseqüència, s'han pres mesures restrictives a Salt i Girona, encara vigents, i s'han iniciat cribratges a tots els centres educatius de Salt. De moment, la darrera setmana hi ha hagut més de mil casos a tota la regió i, tenint en compte l'experiència d'altres cribratges, es preveu que en els propers dies augmentin encara més, a mesura que es vagin obtenint els resultats.



Un centenar de casos més

D'altra banda, tenint en compte la situació actual, ahir Salut va sumar 106 casos i el total ja arriba a 15.045 amb tots els resultats de totes les proves incloses.

A més, el risc de rebrot va pujar uns dotze punts fins a 202,49, mentre que la setmana del 19 de setembre va ser de 229,59. La velocitat de propagació del contagi va repuntar i se situa en l'1, i la taxa de confirmats per PCR del 26 de setembre al 2 d'octubre és de 96,8 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot torna a pujar 22 punts i se situa en 347,87. Està per sota del de la setmana del 19 de setembre, quan va ser de 529,32. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 i està en 0,87, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 162,4 per cada 100.000 habitants. A Salt, el risc de rebrot segueix pujant fins als 813,71, uns 45 punts més. En paral·lel, la velocitat de propagació del contagi passa de 0,93 a l'1,04.