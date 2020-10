Maià de Montcal vol recuperar l'antiga escola, tancada fa quasi trenta anys

Maià de Montcal podria tornar a tenir escola el curs 2021-22. De fet, des que la van haver de tancar fa vint-i-nou anys mai l'havien tinguda tan a prop. La localitat va intentar recuperar l'escola el 2008. En temps de l'alcalde Josep Maria Alsina van demanar la construcció d'una escola nova al costat de la vella i fins i tot van negociar una obertura provisional amb mòduls prefabricats. Llavors la crisi econòmica va congelar una reivindicació que ara la necessitat d'espai que ha suposat la covid-19 ha tornat a obrir.

Fa pocs dies, l'alcalde, Joan Gainza, va participar en una reunió telemàtica amb el director territorial d'Ensenyament, Martí Fonalleras, i altres alcaldes de localitats rurals amb possibilitats de recuperar l'escola.

Segons ha explicat l'alcalde, Joan Gainza, a partir de la reunió han demanat per escrit que inspectors d'Ensenyament vagin a Maià de Montcal a avaluar l'edifici de l'escola que durant anys ha fet les funcions d'espai polivalent.

La funció que ha fet l'edifici durant quasi trenta anys ha esta la clau perquè ara Maià de Montcal pugui oferir al Departament un edifici en bones condicions. L'Ajuntament va reparar la coberta el 2008 i després ha reparat el terra, ha posat tancaments d'alumini i ha posat calefacció, llums i ha reparat els lavabos. Fins i tot tenen wifi i fibra òptica. Joan Gainza ha explicat que només faria reparar l'exterior de l'edifici i millorar el patí, on encara es pot veure una pista de bàsquet.

L'únic problema que l'alcalde hi veu és que en un supòsit que ensenyament volgués dedicar els 250 m2 de l'edifici a escola, es quedarien sense espai polivalent. Ha explicat que l'espai acull reunions, festes, concerts i actes culturals i no tenen alternativa.

L'alcalde ha explicat que si el Departament d'Ensenyament decideix obrir l'escola, faran reunions amb els veïns per tal de debatre la tornada de l'escola al poble.

«Nosaltres diem sempre que un poble sense escoles ni botigues està mancat d'alguna cosa», ha considerat per després afegir que els fa molta il·lusió la tornada de l'escola al poble.

Ara, Maià de Montcal compta amb trenta-cinc nens i nenes que van a l'escola de Besalú a uns set quilòmetres. Són més escolars que fa uns dotze anys i molts més que el 1991, quan la localitat va patia una davallada demogràfica important.



Una escola rural

La localitat sempre havia tingut escola. El 1857, l 'any en el qual l'Estat va decretar l'escolarització obligatòria i finançada pels municipis, Maià tenia a la vora de mil habitants. Hi ha un edifici conegut com el de les escoles velles i un de les escoles noves, que és el que fa la funció d'espai polivalent i es postula com l'escola del futur.

El 1983, la Mancomunitat de la Garrotxa va encarregar un estudi per tal d'avaluar si fer estudis de formació professional agrària a la Garrotxa era factible. L'estudi va donar que el 100% dels alumnes de l'escola de Maià de Montcal eren de famílies dedicades a la pagesia.

Antics alumnes han definit els seus records de l'escola a la revista del poble, Maliana. A la dècada dels cinquanta uns vuit o nou alumnes arribaven a l'escola de Maià de Montcal després d'haver caminat tres quarts d'hora a pas normal i amb alguns trams pel mig de zones boscoses. Els nens no anaven gaire temps a l'escola, als dotze o tretze anys s'aixecaven de la cadira de l'escola per sempre més. Va haver-hi èpoques en les quals el capellà també feia la funció de mestre i d'altres en les quals hi havia una família de mestres que vivia en un pis enganxat a l'escola. A

