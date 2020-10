Més de 8.000 PCRs i agents cívics per lluitar contra l'augment de casos a Salt

Primeres extraccions a escoles de Salt. Amb l'objectiu de trencar la cadena de contagis al municipi, els cribratges s'estendran a tots els centres educatius però «sense un calendari establert» i «en funció dels resultats i les necessitats de cada un»

Els cribratges als centres educatius de Salt, destinats a intentar trencar la cadena de contagis al municipi, van començar ahir amb el primer dia d'extracció de mostres a l'escola Vilagran. El gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, va explicar ahir que un cop finalitzat aquest primer cribratge s'estendrà «pas a pas» a la resta de centres educatius, que en són una vintena comptabilitzant centres de formació d'adults i escoles bressol. «El procés no es farà en una setmana ni en dues, serà progressiu i en funció dels resultats», va manifestar Carreras.

Tal com ja ha anunciat darrerament aquest diari i reiterava el gerent de CatSalut, la xarxa extensa de cribratges en què se sotmetrà durant els dies vinents el municipi de Salt ve determinat per la «falta de millora» en la taxa d'incidència acumulada de casos de coronavirus. Segons les dades de Salut d'ahir dimarts, el risc de rebrot al municipi ha continuat pujant «tot i les diverses mesures que ha adoptat l'Ajuntament» i va arribar ahir fins als 813,71 punts, 45 més que el dilluns. Pel que fa a centres educatius afectats de la vila, fins ahir es comptabilitzaven 10 centres, 23 grups i un total de 100 positius i 400 en quarantena -entre alumnes, docents i personal extern.



Cribratges a tots els centres

Per tal de trencar la cadena de contagis a Salt, els cribratges continuaran durant les setmanes vinents a la resta de centres de la població però «sense un ordre establert» i «en funció de les necessitats de cada centre». En faran a les escoles El Gegant del Rec, El Pla, La Farga, Les Arrels, Les Deveses, Mas Masó, Silvestre Santaló, Veïnat, Pia de Salt i Fedac, Col·legi Pompeu Fabra, instituts Salvador Espriu, Salvador Sunyer i Aimeric i Vallvera, centre d'educació especial La Massana, centre de formació d'adults Les Bernades i escoles bressol El Carrilet, El Lledoner, Petit Príncep i El Barrufet i al personal de tots aquests centres.

El director territorial d'Educació, Martí Fonalleras, va afirmar que tot i això no s'ha detectat una «transmissió generalitzada» a les escoles i que, de fet, la gran majoria de l'alumnat segueix les classes presencials amb normalitat.



Més de 8.000 persones

A les escoles de Salt es podrien arribar a fer un total de 8.230 PCRs. A diferència del cribratge ampliat que va fer-se dilluns a l'institut Rafael Campalans d'Anglès, en aquesta escola de Salt només se sotmetran a l'extracció de mostres els alumnes, docents i personal extrem del centre educatiu, tot i que «podria canviar» en funció de la situació de cada centre.

Pel que fa al nombre de proves d'extracció, Carreras va afirmar que hi havia «capacitats suficients» per fer-les i va posar també especial èmfasi a les accions posteriors a les extraccions de mostres: «Actuarem d'acord amb allò que es detecti perquè és molt important també la feina posterior a la detecció d'un positiu, fer els aïllaments i les quarantenes de les persones positives o dels contactes estrets que corresponguin».



Augment d'agents cívics

Per fer efectius els confinaments derivats d'aquests cribratges l'Ajuntament reforçarà la tasca de sensibilització amb agents cívics o treball amb la comunitat. L'alcalde Jordi Viñas va manifestar que des de l'Ajuntament hi han bolcat «tots els esforços» -des de l'aplicació de les mesures de PROCICAT com altres pròpies de l'Ajuntament- perquè el confinament es compleixi.

Viñas va concretar que han fet més de cent inspeccions a comerços i establiments i han interposat dinou sancions i 450 denúncies - des del juliol- a veïns que no duien la mascareta obligatòria.

L'alcalde també va recordar que l'ajuntament ha incrementat els recursos a serveis socials per cobrir «totes les necessitats» derivades de la pandèmia al conjunt dels veïns de la població, sobretot aquells amb més dificultats econòmiques.